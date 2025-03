Paul Lambrecht neemt afscheid van Landelijke Gilde Egem: “Geef fakkel met gerust hart door”

Paul Lambrecht nam na veertig jaar als bestuurslid afscheid van zijn functie van secretaris binnen de Landelijke Gilde Egem. In al die jaren heeft hij de vereniging een grote evolutie zien ondergaan. Het bestuur nam de gelegenheid te baat om hem nog eens extra te bedanken voor het grote engagement.

Paul Lambrecht is vooral gekend als schepen, een ambt dat hij 21 jaar vervuld heeft. Daarnaast had hij een breed engagement. In 2015 werd hij deken van de Egemse Sint-Elooisgilde en in 2022 werd hij Laureaat Egemse Verdienste. “We moeten teruggaan naar 1984, toen Jules Debever mij kwam vragen of ik lid wilde worden van het bestuur van de Egemse Landelijke Gilde”, vertelt Paul (73). “Ik was toen het enige bestuurslid dat niet uit de land- of tuinbouw kwam. De vereniging heette toen overigens nog Boerengilde en was er om de belangen van de boeren te behartigen. In 1986 werd ik secretaris, een taak die ik altijd met veel motivatie op mij genomen heb. In de loop der jaren heb ik met Gontran Debever, Filip Vervaeke en nu Chris Marreel drie voorzitters zien passeren en heeft de vereniging een grote evolutie ondergaan. Van een pure landbouworganisatie is de klemtoon verschoven naar een vereniging waar iedereen welkom is die het landelijke leven een warm hart toedraagt. Inmiddels is de meerderheid van de leden geen land- of tuinbouwer meer.”

“Mijn lidmaatschap van de Egemse Landelijke Gilde was overigens de start van een groter engagement en was de springplank om voorzitter te worden van het Gewest Tielt, provinciaal voorzitter en lid van het nationaal bestuur.”

Dag van de Mantelzorg

“Ik heb goede herinneringen aan tal van activiteiten, zoals de Dag van de Landbouw of de Verlichte Plattelandsroute. Maar het meest dierbaar is mij toch de jaarlijkse actie op de Dag van de Mantelzorg, waarbij we samen met de mensen van Ferm onze leden mantelzorgers in de bloemetjes zetten. Ik wil overigens ook de dames van Ferm bedanken voor de jarenlange goede samenwerking. Ondanks het feit dat heel wat verenigingen het, vooral sinds corona, moeilijk hebben om het hoofd boven water te houden ben ik blij dat een aantal jonge krachten ons bestuur kwam versterken. Ik geef dan ook met een gerust hart de fakkel door.” Huidig voorzitter Chris Marreel dankte Paul voor zijn engagement en overhandigde hem een gedenkplaat als aandenken.