Paul en Emile opgenomen in de Orde van de Rubanerie

Tijdens hun jaarlijkse Sint-Catherineviering in de feestzaal Du Coté de chez Nous in Neerwaasten werden opnieuw twee leden opgenomen in de Orde van de Rubanerie.

De Vriendenkring houdt er sinds jaren aan om verdienstelijke inwoners die bijgedragen hebben tot het bekendmaken van de geschiedenis van de lintwevers te betrekken bij de werking van hun vereniging. Tijdens vlotte voorstellingen van hun kunnen werden Paul Hullaert en Emile Fauvart onder luid applaus opgenomen in de Orde van Rubanerie. We bemerken beide nieuwe ridders in het gezelschap van voorzitter Chantal Bertouille, ondervoorzitter Serge Titeca, secretaris Anny Beauprez en de bestuursleden Michel Sieuw en Francoise Debuck die de plechtigheid van het tot ridderslagen uitvoerden. (ZB/foto ZB)