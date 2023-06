Patrick Verhulst is kampioen bij biljartclub DOS

Het was onlangs feest bij biljartclub Door Oefening Sterk met als vaste stek de Snooker Karel van Mander in de Pittemstraat. Aanleiding daartoe was de kampioenenhulde voor het seizoen 2022-2023. Kampioen in de discipline carambole werd Patrick Verhulst die daarmee zijn tweede kampioenstitel op zak stak. Op de tweede plaats eindigde Geert Tytgat en het brons was voor Eddy Tytgat. De biljartclub viert dit jaar ook zijn 40ste verjaardag. Herman Landuyt en Benard Claerhout die aan de wieg van de club stonden, zijn nog altijd trouwe spelers. Het nieuwe seizoen wordt aangevat in september 2023. De 14 leden spelen iedere vrijdag. Nieuwe leden zijn van harte welkom. (LB/foto Luc)