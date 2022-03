Patrick Duyck optimistisch over toekomst duivensport: “Terugval leden gestopt”

Nog een paar weken en het is alle hens aan dek bij de duivenliefhebbers. Alles wordt in gereedheid gebracht voor de eerste voorjaarsvlucht uit Frankrijk. De duivenliefhebberij heeft het de laatste jaren niet gemakkelijk, maar volgens voorzitter Patrick Duyck van duivenmaatschappij ‘Onze Belangen’ is de terugloop van het aantal leden gestopt en kijken de clubs hoopvol het nieuwe seizoen tegemoet.

Duivenmaatschappij Onze Belangen, vroeger de Fezant, is een van de oudste maatschappijen van het land en telt nog om en bij de 70 leden. “Ik ben al 22 jaar voorzitter van de maatschappij en doe het nog steeds met veel plezier, want de duivensport is een heel toffe hobby”, aldus Patrick Duyck.

“De laatste jaren was er een serieuze terugval van het aantal leden, maar dat lijkt nu gestopt. De nieuwe leden zijn jonggepensioneerden die over een zee van vrije tijd beschikken en het zien zitten om die tijd te investeren in de duivensport. Vergeet niet dat de duivensport een heel intensieve hobby.”

“De laatste jaren is het aantal ingemande duiven voor de wedstrijden nauwelijks gedaald. Vorig seizoen hebben we er zo maar eventjes 28.500 ingemand voor deelname aan de wedstrijden. Daar zijn we heel blij mee en we doen er ook alles aan om jonge liefhebbers te motiveren om met de duivensport te beginnen.”

Hogere graanprijs

“Of de duivensport te duur is om jonge mensen ervoor te laten kiezen? Kijk, elke hobby kost geld en dat is ook het geval met het houden van duiven. De stijging van de graanprijzen die wordt aangekondigd is natuurlijk geen goed nieuws voor de duivenliefhebbers, maar ik kan je verzekeren dat andere hobby’s zoals bijvoorbeeld het wielertoerisme stukken duurder zijn.”

“Bovendien is het zo dat het echte geldspel nagenoeg verdwenen is uit de duivensport. Er wordt nu gespeeld voor het plezier en om de duifjes te zien thuiskomen van de wedstrijden.”

Naar China

“Er wordt wel eens een Vlaamse duif voor veel geld verkocht aan de Chinezen, maar dat zijn uitzonderingen. Het bezit van een superduif is uitzonderlijk en slechts voor enkelingen weggelegd. Ik merk dat de duivensport meer en meer een sociale sport is geworden die door heel de familie mee beleefd wordt. Vaak trekken man en vrouw naar het lokaal om de duifjes in te manden en om daarna bij een frisse pint te genieten van een gezellig babbel met de collega’s.”

“Bovendien is het ook zo dat door de intrede van de elektronica in de duivensport de duivenliefhebbers veel meer tijd krijgen voor andere zaken en voor de familie. Zo wordt het binnenbrengen van de klokken na elke wedstrijd niet meer nodig, dankzij de elektronica kan een gepland uitstapje met de familie gemakkelijker plaatsvinden.”

“Gezien veel liefhebbers gepensioneerd zijn, wordt het reizen vaak uitgesteld tot na het seizoen, want dan is op reis gaan ook stukken goedkoper. Toch blijft de duivensport een intensieve hobby. Ikzelf ben er elke dag tot drie uur mee bezig, maar ik doe het graag en pluk daar dan ook de vruchten van. Zonder de duifjes zou ik niet kunnen leven.”

(JC)