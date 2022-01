Patrick Blanckaert, de plichtsbewuste toezichter van de sporthal in Ruiselede: “Sporters verdienen een pluim”

Wie regelmatig gaat sporten in de sporthal, kwam hem zeker al meermaals tegen. Maar hij is de discretie zelve, onopvallend maar des te loyaler in zijn functie. Vrijwilliger Patrick Blanckaert (62) uit de Bruggestraat is sinds enkele jaren de plichtbewuste toezichter van de sporthal en omgeving.

“Het was zowat de periode van de aanleg van de nieuwe bevloering”, aldus Patrick Blanckaert. “Maar eigenlijk was het een vervolg van een andere functie. Ik ben al ettelijke jaren materiaalverantwoordelijke voor Pervol, de volleybalvereniging met veel ploegen in diverse leeftijdscategoriën.”

“Dan bleef ik vaak als laatste in de sportzaal en na de opruiming belde ik dan meermaals naar de schepen met de melding van niet gedoofde verlichting in de sporthal of de zaal ernaast, zaal Sport en Spel. Zo ging de bal aan het rollen en werd me gevraagd nog specifieker op te treden inzake openen en sluiten van de zaal.”

Energieverbruik

“Mijn taak is veelzijdig: in samenspraak met sportfunctionaris Dieter Hantson de uren van zaalgebruik opvolgen, permanent een oogje in het zeil houden in de ruimere omgeving met het achterliggend speelpleintje en de ander zaal, het energieverbruik beperkt houden door eventueel radiatoren wat te milderen als niemand nog present is. Over de toepassing van de coronaregels is me geen specifiek order gegeven, maar bij schrijnend misbruik vraag ik toch beleefd wat plichtsbewuster te zijn.”

“Vanaf nu is er vanuit het gemeentehuis een algemeen verzoek naar alle gebruikers van openbaar patrimonium om spaarzamer met de dure energie om te springen en dus consequent de lichten te doven en de verwarming lager te zetten bij het verlaten van de gebruikte locatie. Die aanbeveling is via de hiërarchie van Pervol overgemaakt naar alle trainers.”

Geen vandalisme

“In principe ben ik 7 op 7 in de weer, zeker ‘s avonds als de zaal en de kleedkamers onherroepelijk moeten verlaten worden om 23.15 uur. Dan gaat de hoofdingang op slot. Vanuit het bureau heb ik toegang tot alle deuren, om indien nodig meteen in te grijpen. Het verheugt me uitermate dat de gebruikers hier echt heel wat discipline aan de dag leggen, met respect voor het gebruikte lokaal en de infrastructuur. Van vandalisme kan ik – gelukkig maar niet getuigen.”

Kordaat optreden

“Een tweetal incidenten hebben me wel gefrustreerd en wat geïntimideerd. In volle zomer en bij zwoele temperaturen op klaarlichte dag zag ik twee stoere kerels de tent op het speelterrein hiernaast nogal driest betreden. Ze hingen er met hun volle gewicht aan en ik hoorde een paal zowaar kraken.”

“Ik verzocht hen vriendelijk daarmee op te houden maar ze negeerden me compleet. Gevraagd naar hun naam of identiteitskaart gaven ze niet thuis. Ik heb toen maar de politie gebeld maar de vogels waren gaan vliegen toen de agenten arriveerden.”

“Het tweede incident was nog gevaarlijker met een snel aanstormende wagen, de muziek onwezenlijk luid bij mijn afsluitende ronde omstreeks 23 uur. Hij stopte bij de vrachtwagens, die bijna elke avond geparkeerd staan naast de sporthal. Daar meteen naartoe gaan, is niet zonder risico want ik ben er helemaal alleen en het is er volledig donker. Dan schieten veel vragen door mijn hoofd. Wat doen ze daar? Dealen? Een inbraak in die wagens voorbereiden? Mensensmokkel?”

“Ik heb meteen de politie gebeld, fietste met gedoofd licht stilletjes weg van de plaats van het gevaar maar hield de dreiging toch met argusogen in het vizier. Gelukkig was de politie snel ter plaatse. Na de controle vernam ik van de agenten dat de betrokken wat te veel genoten hadden van het blond schuimend bier.”

Respectvol

“Gelukkig zijn dergelijke nare ervaringen echt de uitzondering, de taak van toezichter is er een van afstandelijk toezien en in opperste nood ingrijpen. Ik ben blij dat het hier allemaal zo vredig en respectvol verloopt. Ze verdienen allemaal een dikke pluim, de sporthalgebruikers, ook de vele sporters en fans die hier op bezoek komen”, zo besluit Patrick Blanckaert.

(RVDS)