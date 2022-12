Pastorale Eenheid Sint-Trudo in Assebroek schenkt 4.200 euro aan missieproject

In het secretariaat van de Pastorale Eenheid Sint-Trudo in Assebroek werd een cheque van 4.200 euro geschonken aan priester Théogene Havugimana, directeur van Missio België.

Het gaat om geld van het Kristoffelgenootschap. De parochie Sint-Kristoffel is opgegaan in de eenheid en de kerk van Sint-Kristoffel krijgt een nieuwe bestemming. De kerk zal binnenkort onttrokken worden aan de eredienst.

Het is nu nog wachten op de handtekening van minister Bart Somers. Eerder werd met het Kristoffelgenootschap reeds 2.500 euro geschonken aan het Fonds Emilie Leus, genoemd naar een verkeersslachtoffer dat werd aangereden door een dronken bestuurder. Nu gaat opnieuw geld naar een goed doel, een missieproject van de Monfort Missionarissen in India. Ze gaan met het geld een terreinwagen aankopen voor hun verplaatsingen voor het educatieve en pastorale werk dat ze er doen. De aankoop van een terreinwagen is nodig door de slechte toestand van de wegen, maar ook door de grote afstanden tussen de kerken en kapellen in Betchamcheria.