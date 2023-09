Pascal Warlop is nieuwe Sint-Elooisdeken middenstand: “Passie voor mijn 2 pk’tje”

Op zaterdag 16 september vieren de leden van de Sint-Elooisgilde van de Middenstand feest. Zoals de traditie het voorschrijft brengen ze tijdens de septemberkermis hulde aan hun nieuwe deken. Dit jaar valt de eer te beurt aan Pascal Warlop, medebedrijfsleider van Wavalin, die zo Lieven Vaneeckhoutte als deken opvolgt.

Pascal zag het levenslicht op 20 februari 1974 in Tielt. Hij groeide op in het landelijke Gottem waar hij de lagere school doorliep. Hij volgde daarna de economische humaniora aan het college van Melle. Samen met zijn broer Frederick zet hij, in de vierde generatie, de familietraditie van ‘vlasser’ verder. Pascal trouwde op 17 april 1998 met Sandy Verhaeghe. Het koppel heeft twee kinderen: Guillaume en Elise.

Pascal: “De vlasteelt heeft in de laatste decennia een enorme evolutie meegemaakt. Er zijn enerzijds steeds minder mensen tewerk gesteld in deze sector en anderzijds stelt men vast dat er een drang is naar schaalvergroting. Het vlas is niet meer zo zichtbaar aanwezig in het landschap als vroeger het geval was. De vlaskapelletjes zijn verdwenen, het roten in onze waterlopen heeft plaats gemaakt voor het dauwroten op het veld. Waren er in de vijftiger jaren nog zo’n 2.000 vlaszwingelaars in ons landje, dan is dit aantal nu gekrompen tot 45!”

“Vlas is een uitermate sterk ecologisch product dat weinig bemestings- en beschermingsmiddelen vergt. Het komt hoofdzakelijk voor in de regio tussen Amsterdam en Caen. We bewerken het vlas in ons bedrijf in Deinze. Van dit product gaat er niets verloren. Zo hebben we oog voor de lange en korte vezels van het vlas. Dan zijn er de lemen, die malen we zeer fijn (tot maximaal 4mm) om te gebruiken in melkveestallen. Het lijnzaad is dan een ander nevenproduct.”

“Het bevat veel Omega 3 en wordt gebruikt bij het vervaardigen van detergenten en cosmetische producten. Het vlaskaf persen we tot pellets voor de veevoeding en het vlasstof wordt gebruikt in de mestverwerking als droge stof. We verwerken jaarlijks een vlasproductie afkomstig van 1.000 ha, voornamelijk gelegen in Frankrijk.”

Eerste hobby

Indien er nog wat vrije tijd rest, wordt die ingenomen door zijn passie voor het 2 pk’tje. Pascal: “Ik koester een ware liefde voor dat wagentje. Het was mijn eerste hobby en die is blijven hangen. Op 19-jarige leeftijd trok ik samen met enkele vrienden met ons 2 pk’tje naar Finland om er deel te nemen aan de werelddagen van dit automodel. Er stonden daar dan 3.000 2 pk wagens te pronken. Alle feestelijkheden bij ons thuis worden ondersteund door mijn 2 pk’tje uit de zestiger jaren.”

Feestprogramma

Op zaterdag 16 september worden de dekens van de Sint-Elooisgilde Middenstand verwelkomd ten huize van Pascal voor koffie met gebak. Om 15 uur wordt men dan ontvangen in het kasteel Ter Borcht en om 16 uur is er de optocht naar het monument op de Goethalsplaats. Daarna worden er enkele herbergen bezocht. Om 19.30 uur start dan het avondfeest in de Ambachtenlaan 44. (Luc Bouckhuyt)