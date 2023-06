Parking van Forestiersstadion in Harelbeke toneel voor 115 Saab oldtimers

Op zaterdag 24 juni hield de Saab Club Belgium hun jaarlijkse barbecue-dag in De Ratte aan het Forestiersstadion in Harelbeke. Tezelfdertijd toonden ze er ruim 70 Saabmodellen van 1963 tot 2011.

Saab Club Belgium is de enige echte Saab autoclub van België. Saab Club Belgium vindt haar oorsprong in de Saab 96′s club, opgericht in 1987. Op de algemene vergadering van 30 juni 2000 werd besloten dat de club zich voortaan onder de naam Saab Club Belgium formeel openstelde aan alle Saab-enthousiastelingen in plaats van enkel de Saab 96-fans.

“Het speelt geen rol of de auto van de laatste serie is van 2011 of een oldtimer van 1958. Het moet een Saab zijn”, duidt voorzitter Luc Duyck. “We hebben ongeveer 350 leden en komen regelmatig samen voor rondritten, een nieuwjaarsreceptie, clubweekend op locaties in het land en de jaarlijkse barbecue. Buitenlandse Saab bijeenkomsten vergezellen we ook.”

Onze ‘Saabjes’ tonen

De club is een levendige club en heeft leden tussen de 20 en 80 jaar. Op de reünie tekenden 115 mensen present. “We houden ervan om onze ‘Saabjes’ aan de buitenwereld te tonen tijdens rondritten met bolleke pijl. We doen er drie per jaar: in de lente, de zomer en het najaar. We doen ook beurzen en hebben ook leden uit Wallonië en Nederland”, duidt Luc Duyck verder.

“We komen regelmatig samen op verscheidene locaties in het land. Gewoon voor een babbel of een technische dag waar ideeën voor herstellingen uitgepraat worden. Wat we ook zien is dat er meer en meer jongeren geïnteresseerd zijn in Saab”, aldus penningmeester Filip Favril.

Een van de gasten was Jean-Pierre Vandenborre, vroeger jarenlang concessiehouder van Saab & Mazda in Harelbeke. “Ik was altijd een Saab liefhebber, ik heb er nog altijd enkele. Mijn hart ligt nog altijd bij Saab, maar jammer genoeg is de productie gestopt in 2011.”

Leuk detail is dat ook twee bekende Harelbekenaren rijden met een Saab: voormalig burgemeester en huidig gemeenteraadsvoorzitter Rita Beyaert en Hans Byttebier, zaakvoerder van Perfecta.

(PVH/foto LOO)

Meer info over de club en werking kan je vinden op www.saabclub.be