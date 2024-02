Paradijskaarters Westrozebeke brengen hulde aan de kampioenen

De Paradijskaarters zetten hun kampioenen van het afgelopen seizoen in de bloemen. Filip Deleu reef de kampioenstitel binnen met 69 punten. Peter D’hondt en Geert Strobbe strandden respectievelijk op de tweede en de derde plaats. Maria Hoedt werd kampioene bij de dames. De Paradijskaarters leggen elke eerste vrijdag van de maand om 19 uur een kaartje in café ’t Paradijs in de Grote Veldstraat. De eerste kaartavond van het nieuwe seizoen vindt plaats op vrijdag 2 februari om 19 uur. Wie lid wil worden, kan nog inschrijven tot en met de derde kaartavond. Op de foto: de kampioenen in het gezelschap van het bestuur, lokaalhoudster Marie-Thérèse Beernaert van café ’t Paradijs en Patrick Thevelein, patron van café ‘In de Versche Moed’ waar de Paradijskaarters terecht konden tijdens de ziekte en de sluitingsperiode na het overlijden van Walter Crabbe van ’t Paradijs. (BCH/foto JCR)