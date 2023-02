Paradijskaarters vieren kampioenen

De Paradijskaarters zetten hun kampioenen van het afgelopen seizoen in de bloemen. Martin Dornez reef de kampioenstitel binnen. Lionel Watteyne en Daniël Desnoeck strandden respectievelijk op de tweede en de derde plaats. Annie Delrue werd kampioene bij de dames. De Paradijskaarters leggen elke eerste vrijdag van de maand een kaartje in café ’t Paradijs, hun lokaal in de Grote Veldstraat. Iedereen is er welkom. Nieuwe leden kunnen zich melden via 0495 21 00 40 of kunnen een bestuurslid of de lokaalhouders contacteren. Op de foto zien we de kampioenen in het gezelschap van het bestuur en de lokaalhouders. (BCH/foto JCR)