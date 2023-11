Paradanszo smukt tiende verjaardag op met galashow: “Bij ons maakt niemand fouten”

Paradanszo viert op 18 november haar tiende verjaardag met een galashow in de Evenementenhal. De vereniging heeft in de loop der jaren haar deuren wijder opengezet en haar werking gereorganiseerd. “Bij ons maakt niemand fouten”, zegt lesgeefster Sarah.

Paradanszo ontstond in 2013, toen de huidige bestuurders en lesgevers Den Optimist overnamen. Den Optimist werd in 2003 opgericht, door toedoen van Jolien Defreyne, die nog altijd bij Paradanszo danst. Een van de hoogtepunten in het bestaan van Den Optimist was het bezoek van zanger Christoff, die de werking kwam bewonderen; de vereniging organiseerde ook galashows.

“Dit wordt onze vierde grootse show in tien jaar tijd. We blijven maar groeien en bloeien”, zegt voorzitter Carine De Paepe. “We zijn nu met 34 dansende leden. Ze komen uit West- en Oost-Vlaanderen: uit onder meer Waardamme, Vladslo, Oudenaarde… We hebben vier dansgroepen: Do, Re, Mi en Fa. Iedere groep repeteert om de veertien dagen op zaterdagvoormiddag in de Evenementenhal. Is die locatie niet vrij, dan gebruiken we de grote zaal van de Onze-Lieve-Vrouwschool.”

Volgens niveau

Paradanszo mag je niet meer associëren met enkel maar rolstoeldansen.

“Wij noemen het nog altijd rolstoeldansen, maar het is nu G-dans. We verwelkomen ook mensen met een beperking. Dat zijn mensen die niet in een rolstoel zitten, maar bijvoorbeeld moeilijk kunnen stappen of psychisch een probleem hebben. De meeste nieuwe leden zijn zelfs stappers. Kortom, iedereen die om welke reden dan ook niet in een gewone dansgroep terechtkan, is welkom bij Paradanszo”, zegt Sarah Soete, die net als haar moeder Carine dansles geeft.

“We werken niet meer met leeftijdscategorieën, wel volgens niveau. Toen dat volgens leeftijd was, was het niet leuk wanneer een dans voor de ene wel lukte en voor de andere van dezelfde leeftijd niet. Nu is het gemakkelijker om dansen aan te leren, en voor de dansgroep is het ook leuker werken. Ons jongste lid is acht jaar, ons oudste zeventig. De meesten zijn tussen twintig en dertig jaar.”

Tijdens de galashow danst Paradanszo op verschillende muziekgenres, inclusief enkele Nederlandstalige liedjes.

“We maken daar mooie choreografieën op”, zegt Carine. “Tijdens showoptredens of initiaties krijgen we altijd veel waardering. Bij ons maakt niemand fouten. Bij ons danst iedereen volgens zijn of haar mogelijkheden. Vragen we ‘steek je handen omhoog’, en iemand kan dat maar tot aan zijn schouders, dan is dat oké.”

Minder optredens

“Voor een galashow ligt de moeilijkheidsgraad wel wat hoger dan voor een gewoon optreden”, vult Sarah aan. “Voor een gewoon optreden zijn er minder dansers beschikbaar, en dan kun je geen moeilijke opstellingen maken. Voor een galashow is de groep praktisch voltallig en dan kunnen we grotere opstellingen maken.”

“We treden wel minder op dan vóór de coronatijd”, zegt Carine. “Nu zijn we meer met initiaties bezig. We hebben vaste initiaties in AZ Delta in Rumbeke, tijdens een kamp in augustus… Qua optredens worden we wel jaarlijks gevraagd in Dominiek Savio, in Gits. Maar we missen Labadoux. Dat vonden we zalig.”

“Op onze galashow brengen De Gidos van Dominiek Savio ook een drietal dansen”, geeft Sarah nog mee. “Zo kunnen ze ook eens optreden voor een ruim publiek en hebben wij wat meer tijd om ons om te kleden. En voor de bezoekers: onze dresscode is A Touch of Gold!”

Zaterdag 18 november, Evenementenhal, deuren om 18 uur, show om 19 uur. Kaarten +12 12 (vvk) en 15 euro, -12 8 (vvk) en 10 euro. Te koop bij de leden of via www.paradanszo.be.