Pannenkoekenverkoop voor Chiro ‘t Scamanderke

Ten voordele van de aspi’s van Chiro ’t Scamanderke wordt een pannenkoekenverkoop georganiseerd.

De pannenkoekenverkoop gaat naar het (buitenlands)kamp. Met de opbrengst wordt onder andere de inleefweek, het kamp en het voorkamp bekostigd. De pannenkoeken kosten 6 euro voor 500 gram en kunnen besteld worden via de link op de Facebookpagina van ’t Scamanderke. Er wordt één moment voorzien om de bestelde pannenkoeken op te halen in de Spelonk, het heem van de Chiromeisjes in de Brabandstraat 16. Dat afhaalmoment vindt plaats op zondag 9 maart tussen 14 en 17.30 uur. De pannenkoeken kunnen cash betaald worden of via overschrijving op BE95 0689 0186 0658, het rekeningnummer van de aspi’s van Chiro ’t Scamanderke. (BCH)