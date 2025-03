Pannenkoekenslag bij Chiro Joeki

Een gezellige drukte afgelopen zaterdag in de baktempel van Chiro Joeki. “Wij begonnen om 5 uur met het klaarmaken van het deeg en een half uurtje later waren de eerste pannenkoeken klaar. Wij mikken op bijna duizend per uur”, vertellen de deegmakers. Het begin van de krokusvakantie is een vaste datum voor de actie. De Deerlijkenaren weten dat Chiro Joeki met pakjes van tien pannenkoeken van huis tot huis trekt, aankopen en afhalen in het heem kon ook. De Chiroleiding weet waarvoor de opbrengst dient: “Wij kunnen ermee onze activiteiten organiseren en een deel gaat naar het zomerkamp. In september organiseren wij een instuifweekend.” (MVD/foto MVD)