Padvinders van Sint-Joris blazen 100 kaarsjes uit

De Padvinders van Sint-Joris vierden feest. Een eeuw geleden organiseerde de groep de eerste activiteit en intussen zijn de Padvinders nog altijd springlevend. Hun museum was een groot succes en ze dachten ook met een warm hart terug aan scout Sebastiaan Vandommele.

De scouts zetten een prachtige tentoonstelling op poten in hun lokaal in de Nederweg. Iedereen die wou kon langslopen en een kijkje nemen en dat deden ze met velen. Het museum kreeg het bezoek van schepen van Jeugd Lothar Feys en schepen van Cultuur Kurt Himpe.

“We zijn heel trots dat de Padvinders al zo lang deel uitmaken van onze stad”, vertelt Lothar Feys (N-VA).

“We hebben één van de oudste scoutsgroepen want we ontstonden al zeven jaar na de eerste groep in Antwerpen.” Schepen Kurt Himpe (N-VA) droeg een huldegedicht voor van de hand van stadsdichter Vincent Vandommele.

Ingetogen Lepelaar

De stadsdichter was samen met zijn vrouw Ingrid Verhaegen aanwezig bij de scouts. Hun zoon, Sebastiaan, overleed eind juli 2017 op scoutskamp in Bütgenbach. Hij verdronk in het meer. Zijn ouders zijn ook na zijn dood steevast op post als de Padvinders een activiteit organiseren. De leidersploeg stond zaterdag stil bij de tragische gebeurtenis die in ieders geheugen gegrift staat, Sebastiaan kreeg ook een prominente plek in het museum. “We zijn altijd incompleet, de leegte is steeds voelbaar”, vatte leider Victor Bauwens het mooi samen.

De Padvinders lieten ter ere van Ingetogen Lepelaar, de totemnaam van Sebastiaan, een optekening maken in hun Gulden Boek. Kunstenares Annelies Dorme maakte een prachtige tekening. De Padvinders gaven die tekening ook aan de ouders van hun goede vriend.

Het museum van de Padvinders is momenteel even opgeborgen, maar komt in maart een maand lang in de Izegemse bibliotheek te staan. (MVI)