Padvinders van Sint-Joris blazen 100 kaarsjes uit

De jongens van de Padvinders van Sint-Joris vierden afgelopen weekend een wel heel speciale verjaardag. De groep bestaat dit jaar exact een eeuw en dat vierden ze met een prachtig Sint-Jorisfeest. Zaterdagmiddag organiseerden de Padvinders een spel voor alle Izegemse jeugdbewegingen, een initiatief dat een groot succes werd.

De Padvinders van Sint-Joris vieren al het hele jaar feest. De groep is al 100 jaar een vaste waarde in Izegem. Ze toonden hun mooie geschiedenig met hun tentoonstelling in hun lokaal en de Izegemse bib. Afgelopen zaterdag was het tijd voor een groot Sint-Jorisfeest. De Padvinders spaarden kosten noch moeite en zorgden voor een prachtig feest dat Scoutswaardig genoemd mocht worden.

Groepsspel

In de namiddag trokken de Padvinders naar Kasteelpark Wallemote. Alle Izegemse jeugdverenigingen werden uitgenodigd en daar kwam een pak volk op af. Meer dan 350 leden van jeugdbewegingen zoals KSA en Chiro kwamen samen leuke spelletjes spelen. Rond 17 uur verzamelde de Drumband in het kasteelpark. Heel wat oud-Scouts kwamen voor de gelegenheid nog eens meespelen met de band. In stoet trok die naar Feestzaal Ter Maerel in de Abelestraat en dat kon natuurlijk op heel wat kijklustigen rekenen.

In zaal Ter Maerel ging ’s avonds het Sint-Jorisfeest door. Meer dan 300 ingeschrevenen kwamen genieten van de Scoutssfeer in het leuke dorp dat voor de gelegenheid op poten werd gezet. Er was een optreden van Birch-Log Burning, het avondlied werd gezongen en er werd vooral heel veel nagepraat bij een hapje en een drankje. Burgemeester Bert Maertens (N-VA), zelf oud-Scout, kwam de jeugdvereniging feliciteren. Onder zijn toeziend oog toonden de Padvinders hun nieuwe vlag naar aanleiding van hun verjaardag. De heren en jongens stonden bij de start van het feest nog eens in formatie en lazen het huldegedicht van stadsdichter Vincent Vandommele. Het werd een prachtige dag voor de Padvinders en heel wat oud-leden van de vereniging. (MV)