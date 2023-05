Oxfam Gistel zet eerlijke handel én verjaardag in de kijker

Op de internationale World Fair Trade Day organiseren tal van fairtradegemeenten acties om eerlijke en duurzame handel in de schijnwerpers te zetten. Zo willen ze het publiek stimuleren om waar mogelijk te kiezen voor fairtradeproducten. “Op die manier verdienen boeren bij ons en in het Zuiden én de werknemers op de plantages een eerlijk en leefbaar loon. De beste manier om armoede te bestrijden. Dit met respect voor het milieu en de rechten van iedereen”, laat de lokale afdeling van Oxfam weten. In Gistel organiseerden ze een lange koffietafel. Klanten van de Wereldwinkel en passanten konden genieten van een gratis kopje koffie met een stukje taart. “Onze actie was een succes. Op het grasplein voor de kerk schoven 75 mensen aan onze koffietafel aan. De sfeer was top en gezellig, mede dankzij het goeie weer. Voor onze Wereldwinkel kadert deze actie ook in het vieren van ons 25-jarig bestaan in Gistel”, geeft Christine Vandecasteele van Oxfam Gistel nog even mee. (TVA/foto PM)