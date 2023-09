Overgangsdag Scouts Savio in het teken van 65-jarig bestaan

De Scouts Savio in Sint-Andries hielden vorig weekend hun overgangsdag aan de Prangeweidedreef in Sint-Andries. Het ging gepaard met tal van activiteiten en een barbecue waar nog heel wat nagepraat werd over de zeer geslaagde zomerkampen voor kapoenen, welpen, jongverkenners en verkenners. Deze jeugdbeweging telt 120 leden en heeft een 22-koppige leidersploeg die telkens weer voor leuke activiteiten zorgen voor de kinderen en jongeren. Een grote uitdaging dit jaar voor de 65-jarige Scoutsgroep Savio, die opgericht werd in 1958, is de start van de verbouwing van hun lokalen. (SR/gf)