Oudste Brugse tennisclub zoekt uitbaters en heeft nieuwe voorzitter: “Familiaal karakter behouden”

De Koninklijke Tennis Club Brugge (KTCB) in Assebroek heeft met Yves Dautricourt een nieuwe voorzitter. Tegen het begin van het komende zomerseizoen zal de club ook nieuwe uitbaters hebben want Anthony Verbrugghe en zijn familie houden het voor bekeken.

François Simonart nam bij aanvang van het tennisseizoen in 2014 de fakkel als voorzitter van de KTCB over van Pierre Roelandts. Dit jaar in oktober deelde hij zijn ontslag als preses mee. Yves Dautricourt had zijn kandidatuur als voorzitter ingediend en dat werd vrijdag op de Algemene Vergadering bekrachtigd. Naast hem zijn er vijf enthousiaste bestuursleden: Dries De Craemer (secretaris), Melissa Geschier (penningmeester), Tine Van Dycke, François Simonart en Pieter Blaton.

“Als spreekbuis van de KTCB zal ik mijn uiterste best doen om de club goed te leiden en ik hoop dat we in 2028 ons 100-jarig bestaan mogen vieren”, zegt de nieuwe voorzitter.

Bruggeling Yves Dautricourt (55), die na ruim dertig jaar als administratief bediende een opleiding in de zorg aan het volgen is, heeft een verleden bij Cercle Brugge en de Brugse hockeyclub, onder meer als bestuurslid en 25 jaar als secretaris. Hij was daarnaast een kwarteeuw lid van de Brugse Sportraad, waarvan zes jaar binnen het dagelijks bestuur. Hij heeft ook een tennisverleden, binnen de Witte Beer, de Blauwe Reiger en de laatste acht jaar bij de KTCB.

“Communicatie is voor mij heel belangrijk, via de sociale kanalen, maar ook mondeling. Elkaar zien en ontmoeten in de KTCB na een heerlijke partij tennis bijvoorbeeld. Ik hoop ook een maandelijkse nieuwsbrief te voorzien met weetjes en belangrijke aankondigingen. Verder wil ik het familiaal karakter van de KTCB behouden. Daarnaast is uiteraard de goede werking van de club en de infrastructuur belangrijk.

Mooie jaren

Matthias Staessens en Jan De Clercq zullen de werkgroep tornooi-interclub leiden. Anthony Verbrugghe en zijn familie geven de uitbating door, maar blijven wel lid van KTCB. “We stoppen door een samenloop van omstandigheden. We deden dit ‘s zomers in bijberoep. Ik ben interieurarchitect en heb met Kobalt een eigen zaak langs de Generaal Lemanlaan. Die kent een groei, waar ik meerdere dingen wil bundelen. Er is veel werk daar en ook thuis, met onze verhuis naar Sint-Andries en onze twee kinderen die opgroeien”, klinkt Anthony. “We hebben hier mooie jaren gekend. Het was de bedoeling om de uitbating vijf jaar te doen, aan de hand van een mooi beleidsplan, met een bijkomend terrein, verlichting, een nieuw terras. Het ledenaantal steeg zodat we hiervoor geen lening moesten aangaan.”

Anthony kreeg al die jaren de steun van zijn Mexicaanse vrouw Maricarmen Sangeado en zijn ouders. Zijn pa Jan stond dagelijks in voor het perfecte onderhoud van de terreinen. “Corona heeft uiteraard een rol gespeeld bij onze beslissing: geen tornooien, geen interclub, noch lessen. Op den duur mochten we ook niet meer openen”, besluit Verbrugghe. Tot en met 17 december loopt de vacature voor de nieuwe uitbaters van de tennisclub langs de Sint-Kristoffelstraat in Assebroek. In januari wordt er met de kandidaten gesproken en daarna een keuze gemaakt.

(AC)