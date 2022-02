Oudste Brugse tennisclub heeft nieuwe uitbaters

De Koninklijke Tennis Club Brugge in Assebroek verwelkomt vanaf eind maart Bryan Kesteloot en Mirela Sauca als nieuwe uitbaters.

Zij nemen het roer over van Anthony Verbrugghe en Maricarmen Sangeado. De nieuwe uitbaters zullen het clubhuis nabij de terreinen van de KTCB langs de Sint-Kristoffelstraat betrekken. Naast de uitbating nemen zij ook het onderhoud van de terreinen voor hun rekening.

Bryan komt uit Heule, speelt zelf sinds tien jaar tennis en geeft al enkele jaren tennis- en padelles in Brughia in Sint-Kruis. Mirela is afkomstig uit Sicilië, woont sinds een jaar in ons land en heeft ervaring in het restaurant- en hotelwezen. Zij werkt momenteel bij Carlito’s maar droomt ervan een eigen horecaplek te kunnen uitbaten.

Mooie jaren

Anthony Verbrugghe en Maricarmen Sangeado namen vorig jaar de beslissing om er mee te stoppen. “We deden dat ’s zomers in bijberoep. Ik ben interieurarchitect en heb met Kobalt een eigen zaak langs de Generaal Lemanlaan. Die kent een groei, waar ik meerdere dingen wil bundelen”, aldus de vroegere uitbater van de KTCB.

“Veel werk daar, er is onze verhuis naar Sint-Andries en onze twee kinderen die opgroeien. Andres voetbalt bij de elite U8 van Cercle, Ivanna doet aan dans en tennis. We hebben in de KTCB echt mooie jaren gekend.”

Anthony kreeg al die jaren de steun van zijn vrouw en zijn ouders. Zijn pa Jan stond dagelijks in voor het perfecte onderhoud van de tennisterreinen. Zijn ma Marijke sprong vaak bij waar nodig in de keuken of aan de bar en stond steeds klaar voor een gezellige babbel op het terras. KTCB neemt niet definitief afscheid van de familie want ze blijven allen lid van de tennisclub.

(ACR)