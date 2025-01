Ouderraad De Koepel serveert spaghetti

Vrijdag 31 januari organiseert Ouderraad De Koepel, in samenwerking met ‘t Vlot, een spaghettiavond in OC De Schouw. Vanaf 18 uur kan er gesmuld worden van spaghetti bolognaise, vegetarische spaghetti of macaroni. Volwassenen betalen 15 euro, kinderen tot 12 jaar betalen 11 euro. In deze prijs is één aperitief inbegrepen. Inschrijven kan tot en met 20 januari via het formulier op de website http://www.ouderraaddekoepel.be. De kaarten zelf liggen de avond zelf aan het onthaal. De ouderraad doet een oproep om een zelfgemaakte taart mee te brengen voor het dessert. De daaropvolgende activiteit van de ouderraad is de wijnbeurs in OC De Schouw op zaterdag 1 maart. (JW/foto Kurt)