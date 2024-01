Ouderraad De Koepel organiseert spaghettiavond: “Zelfgebakken taarten meer dan welkom”

Op 2 februari organiseert ouderraad De Koepel, in samenwerking met basisschool ‘t Vlot uit Lichtervelde, een spaghettiavond.

Ouderraad De Koepel organiseert doorheen het jaar meerdere activiteiten. “Activiteiten om geld in het laatje te brengen, maar evengoed verbindende activiteiten”, zegt Steven Kindt. De spaghettiavond, wijnbeurs, sneukeltocht, onthaalfeest en de kerstmarkt tijdens het oudercontact, zijn enkele van die terugkerende evenementen. “De opbrengst gaat naar materialen die nodig zijn voor de school en ten goede komen aan de kinderen”, legt Katrien Vangheluwe uit, “zoals de inrichting van het slaapklasje, boeken, speelgoed. Zo willen we bijvoorbeeld parasols aankopen om boven de zandbak te plaatsen, investeren in iPads alsook de inrichting van de schoolbib en de polyvalente ruimte verderzetten.”

Ook het gezond ontbijt is een initiatief van de ouderraad. “Op woensdagochtend 24 januari kunnen de kinderen vroeger naar school komen om een volwaardig ontbijt te nuttigen”, vertelt de werkgroep. De bospraatjes in oktober voor kleuters en leerlingen van het eerste leerjaar zijn ook altijd leuk. “We maken een dauwtrip in de Huwynsbossen, er wordt voorgelezen en achteraf is er heerlijke soep.”

Gezinsactiviteit

“De spaghettiavond is een gezinsactiviteit. Er is kinderanimatie, een springkasteel, kindergrime en kinderen en ouders kunnen zich uitleven met volksspelen. Aan de ouders wordt gevraagd – voor wie dit ziet zitten uiteraard – om een zelfgebakken taart mee te brengen. Vorig jaar hadden we voor het eerst een taartenverkoop en dat was een groot succes”, aldus nog Steven. “Recent kocht de ouderraad een popcornmachine aan en zullen we ook popcorn verkopen op de spaghettiavond. Deze popcornmachine zal ook voor andere schoolactiviteiten gebruikt kunnen worden.”

De spaghettiavond vindt plaats op 2 februari in OC De Schouw (Statiestraat 113) vanaf 18 uur. Inschrijven kan tot 22 januari via www.ouderraaddekoepel.be. Volwassenen betalen 15 euro (inclusief aperitief), kinderen tot 12 jaar 11 euro.