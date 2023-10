Ouderenvereniging NEOS groeit en bloeit dankzij programma en neutraliteit

Het gaat ouderenvereniging NEOS voor de wind. De vereniging behoort met meer dan 300 leden tot de grootste van de streek. Met Regis Heyman staat er een nieuwe voorzitter aan het hoofd: “Met zo’n team lukt dat.”

NEOS, NEtwerk van Ondernemende Senioren, blijft maar groeien. In 2016 had de vereniging 130 leden, ondertussen is dat aantal aangegroeid tot meer dan 300.

“Dat komt deels omdat ons programma erg omvangrijk is, diverser dan bij andere verenigingen. Wij zijn dan ook geen concurrenten van elkaar. Zo hebben we ervoor gekozen om niet te kaarten, omdat andere verenigingen dit al aanbieden. Bovendien zijn we politiek neutraal”, klinkt het bij Walter Demeestere, die op 14 september na acht jaar een stapje opzij heeft gezet als voorzitter. “In de statuten van NEOS is vastgelegd dat een voorzitter maximaal twee mandaten van vier jaar mag zetelen. Het plan was aanvankelijk om een jaar als voorzitter te fungeren en dan een stapje opzij te zetten. Het zijn uiteindelijk acht jaar geworden. Ik heb er geen moeite mee en ik word nu de nieuwe secretaris.”

Steun

Om de vrijgekomen plaats in te vullen, werd gepolst in het bestuur. Regis Heyman (69) was de enige kandidaat en neemt nu dus de fakkel over.

“Ik heb de functie aangenomen dankzij de steun van de collega’s, omdat ik weet dat het met dit team zeker zal lukken. We blijven een vrij gevarieerd programma aanbieden, gebaseerd op vier pijlers: cultuur en voordrachten met bezoeken aan instellingen en musea, actualiteit met voordrachten en bedrijfsbezoeken, sport en ontspanning met onder andere ook een paar reizen, en tot slot muziek: concerten en musicals. We mogen gerust zeggen dat we over een goed programma beschikken, zo hebben we leden die vanuit Roeselare en daarbuiten de oversteek maken vanwege ons interessant programma. We zijn dan ook een van de grootste NEOS-verenigingen van de provincie”, besluit de nieuwe voorzitter.