Ouderenadviesraad neemt afscheid van bestuursleden

Tijdens de eerste bijeenkomst van dit jaar nam de Ouderenadviesraad afscheid van een aantal leden die er de afgelopen maanden, na jarenlange inzet, mee stopten. Tevens werd het nieuwe bestuur voorgesteld. Dat bestaat uit Johan Blomme (Vief Zwevegem), Jozef Camelbeke (Okra Otegem), Rudy Hennion (S-Plus Moen), Josiane Hugelier (Okra Heestert), Marc Vandendriessche (Okra Sint-Denijs) en Ronny Vanmaercke (Neos Zwevegem). Toon Vanhaverbeke (Okra Zwevegem) is voorzitter, Noël Deweirt (S-Plus Zwevegem) is ondervoorzitter en Johan Vercoutere (Okra Zwevegem), penningmeester. Dirk Desmet is de verantwoordelijke schepen en het secretariaat is in handen van Dominique Moreels. (GJZ/foto GJZ)