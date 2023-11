Oudere garde van de Gezinsbond Moorsele organiseert concert

Ongeveer de helft van de leden van de Moorseelse Gezinsbond zijn 55+’ers. “Zij zijn doelpubliek van GOSA, de GrootOuders en SeniorenActie”, vertelt Geert, een van de vier trekkers die nu voor het eerst een concert opzetten in Moorsele.

Ze zijn met vier, grootouder en al een heel leven actief in de Gezinsbond. Christiane en Geert en aan de andere kant van de tafel zien we Elfriede en Jacques. “We zijn alle vier bestuursleden van GOSA regionaal. Er gebeurde een reorganisatie tot Kortrijk-Menen en Moorsele ligt in het midden van dit gebied. We voelden het kriebelen om eens iets in en voor onze gemeente te doen. Er zijn actieve verenigingen voor 55+’ers en we willen niet in hun vaarwater terecht komen.”

“Daarom kiezen we voor een meezingconcert, op woensdag 29 november. Mieke en Trees De Backer zijn zingende zussen. We nodigen iedereen die wat van zingen en ambiance houdt uit om af te komen. Dansen kan zeker ook, maar moet niet”, lacht Geert.

De dames, bekend in het Ieperse, zingen Nederlandstalige en Franse schlagers en golden oldies. “Ze begeleiden zichzelf op elektrische piano en met percussie. Er is een goeie klik met het publiek. Je kan komen luisteren, komen meezingen en dansen en natuurlijk ook een pintje drinken. Het wordt ambiance!” De vier initiatiefnemers zijn gepokt en gemazeld in de Gezinsbond. Ze zijn al lid van in de jaren ‘70. “We hopen op een mooi aantal deelnemers, want er komen toch wat kosten bij kijken en we hebben al ideeën voor volgend jaar.”

(HV)

Op woensdag 29 november vanaf 13.30 uur ben je welkom in OC De Stekke, om 14 uur is er koffie met een toetje en om 14.30 uur begint het optreden. Leden van de Gezinsbond betalen 8 euro, niet-leden tellen 12 euro neer. Inschrijven kan tot 22 november door middel van overschrijving op het rekeningnummer BE89 7480 0439 2385. Vermeld je naam, het aantal personen en GOSA.

Meer info bij Jacques Degrande: jaak.degrande@telenet.be of 0498 64 61 37, of Geert Masschelein: geertmasschelein@skynet.be of 0486 91 41 07.