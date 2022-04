Ouderdomsdeken bij Sint-Cecilia Hugo De Beer is al 75 jaar muzikant: “Ik blijf tuba spelen zolang ik kan”

Hugo De Beer kreeg tijdens een uitgesteld Sint-Ceciliafeest het rhodium ereteken opgespeld. Weinigen is het gegeven om 75 jaar actief te zijn binnen een fanfare.

Hugo De Beer is afkomstig van Langemark en werd geboren in 1937. Hij zette zijn eerste stappen in de muziek op achtjarige leeftijd toen hij met zijn vader, die ook lid was van de fanfare, meetrok naar de repetities. “We hadden toen al muziekles en op zaterdag was het oefening met het instrument”, vertelt Hugo.

Toen het gezin naar Passendale verhuisde, speelde hij een tijdje in twee korpsen om daarna definitief te kiezen voor Sint Cecilia Passendale. “Dat moet in 1956 geweest zijn. Mijn eerste instrument was een trompet maar later schakelde ik over naar trombone om ten slotte te eindigen bij tuba, het instrument dat ik nog altijd bespeel. Mijn vader speelde ook tuba, vandaar misschien mijn keuze”, verduidelijkt Hugo die in zijn actieve loopbaan aan de slag was in het bankwezen.

Nestor

“Omdat ik al sinds 1956 met het Passendaalse korps verbonden ben, ben ik er de nestor of anders gezegd de ouderdomsdeken. Ik voel mij er uitstekend en ik zal blijven spelen zolang ik kan. De optredens op straat doe ik niet meer want de adem wordt wat minder en daarom lukt het niet meer zo goed. We beschikken in Passendale over heel wat jonge muzikanten maar er mogen er nog bijkomen want op de jeugd is de toekomst gebouwd.”

“Het verschil bij vroeger is dat de jongeren als ze beginnen al een betere muzikale scholing hebben dan in onze tijd”, aldus Hugo. “Natuurlijk is in de loop der jaren heel wat veranderd. De uitstappen waren toen een echt plezier. De mensen kwamen buiten als ze de fanfare hoorden. Nu gebeurt dat niet meer. Vele straatuitstappen zijn ook weggevallen en zo zijn de korpsen geëvolueerd naar een concertfanfare. “

Bestuur

In al die jaren was Hugo een trouwe muzikant die weinig repetities miste. “Die repetities deden me goed. Het was een wekelijkse samenkomst van vrienden met dezelfde hobby. Samen muziek maken is het mooiste wat er is en ik zou het nog altijd niet kunnen missen.” Hugo zetelde ook jaren in het bestuur van het korps waar hij de functie van penningmeester op zich nam. Die functie heeft hij nu doorgegeven maar hij blijft zetelen in het bestuur. Met zijn ervaring en zijn lange staat van dienst is hij een van de iconen van het korps.

Zijn echtgenote Leona Samyn, die in 2002 overleed, heeft hem altijd in zijn hobby gesteund. Zijn zoon Dirk en de dochters Tine en Trees hebben de muzikale talenten geërfd en doorgegeven. De twee kleinzonen van Hugo spelen immers ook in het Passendaalse korps: Wannes speelt er bariton en Tijl trompet. Na het ereteken rhodium voor Hugo is hij nu op weg naar het eiken ereteken voor 80 jaar muzikant. Werkelijk een unicum.