Oudercomité en Eekhoutecomité organiseren samen een kerstmarkt

Op woensdag 27 december organiseren twee Provense verenigingen een kerstmarkt op de speelplaats en de turnzaal van de school. Met een rolschaatspiste en een winterse bar met drank en versnaperingen, brengen ze de kerstsfeer naar ons toe.

Voor dit nieuwe initiatief slaan de vrijwilligers van het Oudercomité van de school en het Wijkcomité De Eekhoutevrienden de handen in elkaar. “Zoiets alleen organiseren is niet evident”, aldus Stephanie Worm van het oudercomité. “Ik woon zelf in de Eekhoute en mijn vriend Niels is een van de trekkers van het wijkcomité. Toen we hier thuis over spraken, zagen we er beiden wel een leuke samenwerking in, dus we staken de koppen bijeen en bedachten een leuk programma”, vervolgt Stephanie.

“We voorzien verschillende activiteiten die de kinderen kunnen doen. We pakken uit met een rollerdisco. We maken een piste met paletten, we voorzien discomuziek en leuke verlichting. Kinderen kunnen met hun eigen rolschaatsen komen schaatsen of ze kunnen er gebruiken van ons. In de turnzaal tonen we een kerstfilm en op de speelplaats zullen springkastelen staan die we indelen volgens leeftijd van de kinderen. De kinderen krijgen op school ook een tekening die ze kunnen inkleuren en afgeven aan de kerstman. En wie wil, kan met hem op de foto. Er zal ook een klein podium staan waar drie leerlingen van de school een optreden zullen geven. We vroegen ook aan twee mama’s om enkele nummers te zingen.”

Gezellig kampvuur

“Om de kerstmarkt extra gezellig te maken, maken we een kampvuur. We voorzien ook standjes met jenever, Hasseltse koffie, streekbieren en frisdrank. Voor de hongerigen zijn er warme wafels en croque monsieurs. De activiteiten voor de kinderen zijn gratis, maar de opbrengst van de bar wordt verdeeld onder de twee organiserende verenigingen. We hopen alvast dat de regen uitblijft en dat we veel sympathisanten mogen verwelkomen. De kerstmarkt start vanaf 17 uur in de Kastanje”, aldus Stephanie. (CB)