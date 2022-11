Oud-leden van hoogstudentenclub Moeder Werviksche hopen op een doorstart

In de zaal van ’t Kapittel in de Ooievaarstraat is er op zaterdag 3 december vanaf 21.30 uur een Klaasbal. Het was een jarenlange traditie van hoogstudentenclub Moeder Werviksche. “We hopen dat er door ons initiatief een doorstart komt van Moeder Werviksche. Ons Klaasbal mag geen eenmalige editie zijn”, zegt gewezen preses Bert Verhaeghe.

Het Klaasbal heeft een rijke traditie en vond op verschillende locaties plaats: van ’t Kapittel en De Kleine Prins tot de galerie in het Sint-Jozefscollege in de Koestraat en de Salons Tabaksbloem in de Ommegangstraat. “Uit het Klaasbal vloeiden vriendschappen en grote liefdes voort”, zegt Bert Verhaeghe. “Het was altijd een succes. Elke jonge gast keek ernaar uit. De topedities lokten maar liefst 800 mensen.”

Het recentste Klaasbal, editie 26, dateert van 2015. “Er was een poging tot doorstart, maar dat lukte niet”, zegt gewezen preses Steve Dejan. “Met een kleine groep organiseren we nu dus weer een Klaasbal. Er kunnen 400 mensen binnen. Vooraf komt een honderdtal oud-leden eten. De kaartenverkoop loopt heel goed. Voor sommigen wordt het hun allereerste Klaasbal. Wie nu naar jeugdhuis BeePee trekt, heeft het Klaasbal nooit gekend.”

Met twee dj’s

De organisatie is een signaal om Moeder Werviksche weer nieuw leven in te blazen. “Voor wie interesse heeft, staan we allemaal klaar om hen met raad en daad bij te staan”, aldus Steven Dejan. Op Streamz is er sedert eind september de serie 2DEZIT, over het studentenleven en Lotte tijdens haar eerste jaar aan de universiteit, en alles wat daarbij hoort. “Het is daarin altijd negatief, ik vind dat zo jammer”, geeft Steve Dejan aan.

Voor de muziek zorgen dj’s BR3IN3 en SNES. Er is een bubbels- en cocktailbar. Tickets kosten 20 euro, alleen in voorverkoop. Aan de ingang worden geen tickets meer verkocht. Avondkledij is verplicht. (EDB)