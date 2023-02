Oud-brandweerlieden in feest voor prijswinnaars

Maandelijks komen oud-brandweerlieden of hun overgebleven partners uit heel Poperinge samen in het brandweerarsenaal in Poperinge om te genieten van een babbeltje of een spelletje kaart of rummikub. Nu werden de prijzen van het afgelopen seizoen uitgereikt. Vooraan zien we Blanche Schoonaert (kampioene rummikub), Maria Ceenaeme (kampioene manillen), Yvan Olivier (kampioen manillen) en Marie-Thérèse Top (kampioene gezelschapsspellen). Achteraan zien we Willy Neuville, Willy Maricau, Viviane Goussey, Gerda Vandermarliere, burgemeester Christof Dejaegher, Johan Haghedooren, Rik Sticker, Hans De Backer en Guido Vanexem. (PC/foto MD)