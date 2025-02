Organisatoren metalfestival tonen hart voor G-voetbal

De organisatoren van het Leegems Metal Fest, het festival dat in oktober dit jaar voor de zesde keer zal plaatsvinden, tonen opnieuw hun groot hart. De muziekliefhebbers schonken een cheque ter waarde van 500 euro aan G-oalympics Ledegem, de G-voetbalclub in Ledegem.

G-oalympics Ledegem, het voetbalinitiatief voor jongeren en volwassenen met een beperking, bestaat inmiddels al ruim elf jaar. “Met 55 leden doen we het meer dan goed. Zowel onze volwassen voetballers als onze teens, kids en mini-kids geven het beste van zichzelf”, aldus oprichter Patrick Deprez. De voetballers komen telkens op zondagochtend samen.

Aangepast materiaal

“We hebben twee ploegen in competitie, onze volwassenenploegen. Onze kids nemen deel aan verschillende tornooien in de regio. Als er geen matchen of tornooien zijn organiseren we trainingen”, vervolgt Patrick. De G-voetbalclub kan rekenen op 13 vrijwilligers die met veel toewijding de voetballers begeleiden.

Voor de voetballers met een beperking is aangepast materiaal voorzien. Dat wordt in een container, vlak bij het voetbalveld bewaard. “Sinds kort staat de container op een nieuwe en betere locatie. Zowel de container als de inrichting ervan hebben geld gekost. Ook de aankoop van aangepast materiaal kost ons initiatief toch een serieus centje. Daarom zijn we ook telkens erg blij dat bedrijven of evenementen ons steunen.”

Zesde editie in oktober

Onder meer de organisatoren van het Leegems Metal Fest hebben een groot hart voor G-oalympics. Voor de tweede keer schonken ze een mooie cheque aan het G-voetbalinitiatief. Afgelopen zondag werden de muziekliefhebbers warm onthaald in de kantine van Olympic Ledegem. Daar schonken ze een cheque ter waarde van 500 euro. “Als we iets overhebben van onze organisatie schenken we dat graag aan het goede doel. Het moet wel iets uit eigen gemeente zijn. Daarom kozen we voor G-oalympics”, aldus de enthousiaste organisatoren van het Leegems Metal Fest. Het festival vindt in oktober opnieuw plaats. Het evenement is dan aan zijn zesde editie toe.