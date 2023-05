Organisatie 100 km van Ieper tevreden over 51ste editie die bijna 5.000 wandelaars lokte: “Enkel in 2014 meer wandelaars”

Niets dan blije gezichten bij de organisatie van de 100 km van Ieper. De wandeldriedaagse in en rond de Kattenstad lokte maar liefst 4.756 wandelaars. Enkel 2014, dat toen in teken stond van 100 jaar WO I, deed beter.

Secretaris Thierry Buseyne was in zijn nopjes na afloop van de 51ste 100 km van Ieper. “Het was een topeditie, met fantastisch weer en geen incidenten”, zegt hij. “Je hebt hier en daar wel eens een pijltje dat verdwijnt, maar het kwam heel zelden voor. Je merkt trouwens dat de wandelsport aan het verjongen is. Op vrijdag schreven opvallend veel jonge gezinnen met kinderwagens zich in. Het was een van de eerste zonnige dagen van het jaar. Het wandelweer waar we op hoopten, hebben we gekregen.”

Zondag topdag

In totaal waren er 4.756 wandelaars, met met zondag traditioneel als topdag. “Toen rondden we met 1.903 bijna de kaap van 2.000 wandelaars. Deze cijfers komen in de buurt van de recordeditie in 2014. Die editie stond toen in teken van de 100-jarige herdenking van de start van WO I.”

Kattenstoet

Op maandag was Thierry in de weer met de laatste opruimwerken. “Als organisatie zijn we heel tevreden. We mogen ook dankbaar zijn dat we steeds voldoende medewerkers vinden. Elke dag waren er 60 mensen druk in de weer. Wijzelf zijn er vanaf woensdagavond mee bezig.”

Volgend jaar volgt de 52ste editie. “Dit valt, net als in 2018, samen met de Kattenstoet. Wandelen op zondag – wanneer de Kattenstoet doorgaat – lijkt dan wellicht uitgesloten. Het kan zijn dat we uitwijken naar donderdag of naar een tweedaagse formule. In 2018 deden we het met een late namiddagwandeling op donderdag, maar we merken dat de wandelaars liever ‘s morgens starten. Een ander weekend is niet mogelijk want we hangen vast aan de kalender van de wandelfederatie. De knoop rond de formule van volgend jaar hakken we binnenkort nog definitief door”, aldus Thierry Buseyne.