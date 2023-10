Orde van de Paardevissers bezoekt Kamer

De Koninklijke Orde van de Paardevissers is vorige week ontvangen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers in Brussel. De uitnodiging volgde op de aanwezigheid van Kamervoorzitster Eliane Tillieux tijdens de opening van de Vierdaagse van de IJzer in de Witte Burg afgelopen zomer, een evenement waarvan de Orde van de Paardevissers aan de basis ligt.

Eliane Tillieux (PS) is de eerste vrouwelijke voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. In haar privésalons werd de Orde hartelijk verwelkomd, in aanwezigheid van de lokale parlementaire politici Sander Loones (N-VA) en Jean-Marie Dedecker (Onafhankelijk zetelend bij N-VA). Als blijk van waardering overhandigde de Orde een exemplaar van het nieuwe boek van Jan Huyghe, ‘Garnaalvisserij te paard: feiten en feitjes’.

De groep genoot van een rondleiding in het Parlement, waar ze uitleg kregen over de werking van de Senaat en de debatten in de Kamer bijwoonden.

Jammerlijk voorval

Helaas werd de dag overschaduwd door een ongelukkig incident. Tijdens de verplaatsing naar het halfrond kwam Jacqueline Ryckewaert zwaar ten val. Ze werd overgebracht naar het AZ West ziekenhuis in Veurne, waar artsen breuken op drie plaatsen in haar schouder constateerden. Jacqueline is de vrouw van ere-Paardevisser Roland Vanbillemont en runt al haar hele leven een kapsalon in Nieuwpoort.

Grootmeester René Decorte dankte namens de Orde de Kamervoorzitster voor haar gastvrijheid en oprechte interesse in de paardenvisserij. Hij nodigde haar uit om de unieke ervaring van het garnaalvissen te paard te beleven. Ook kreeg ze een uitnodiging om opgenomen te worden in de Orde. Maar: “Mevrouw Eliane Tillieux betreurt te moeten mededelen dat ze de uitnodiging om geridderd te worden tijdens het Groot Kapittel op 24 november in restaurant De Normandie niet kan aannemen”, zegt voorzitter Marc Sirjacobs. “Haar agenda is buitengewoon druk op het einde van november, waardoor ze helaas niet aanwezig kan zijn op dit bijzondere evenement waarop enkele vooraanstaande figuren zullen worden geridderd.” (PG)