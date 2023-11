Orde van de Golfbrekers organiseert stoet

De Orde van de Golfbrekers wil volgend jaar in Nieuwpoort een carnavalstoet organiseren. Dat heeft voorzitter Marcel Vanderstraeten bekend gemaakt tijdens de voorstelling van het nieuwe prinsenpaar. “Wij zijn, denk ik, de enige badstad waar dat niet gebeurt.”

In een kleurrijke setting in café Marco Polo presenteerde voorzitter Marcel Vanderstraeten op 11 november het prinsenpaar: Geert Vandaele (53) en Diane Vanhove (62). “Wij staan hier vandaag, den elfde van den elfde, te pronken in onze outfit van de Orde van de Golfbrekers. Daarom stellen wij ons vandaag voor als de organisatoren van carnaval Nieuwpoort”, zei hij trots.

Carnaval naar Nieuwpoort brengen was een idee van de voorzitter en zijn vrouw Betty Vanneron. Ze bespraken hun plannen al met het kersverse prinsenpaar.

De outfit van de Orde van de Golfbrekers is een knipoog naar Halle. Als senioren prinsenpaar in Halle Brabant sinds 2015 brengen Marcel en Betty de ervaring en liefde voor carnaval mee naar ’t zeetje, waar ze al veertien jaar thuis zijn. In mei van dit jaar richtten ze hun vzw officieel op, om de weg vrij te maken voor het begin van een traditie in Nieuwpoort.

“Onze bedoeling is tijdens de krokusvakantie er een volksfeest van te maken voor jong en oud. Carnaval ontbreekt hier in Nieuwpoort”, zei prins Geert. “Wij willen een carnavalstoet organiseren in de straten van Nieuwpoort, eerst in Nieuwpoort-Bad en het tweede jaar in Nieuwpoort stad. Wij zijn, denk ik, de enige badplaats waar dit niet gebeurt”, aldus Vanderstraeten.

Afspraak op 10 februari

De eerste carnavalstoet moet uitgaan op 10 februari, het begin van de vastenperiode. Het succes van die onderneming is echter afhankelijk van de steun van sponsors en subsidie van de stad. Om de kas te spijzen zal de Orde van de Golfbrekers ook festiviteiten organiseren. “Zo willen we een bal in februari, een travestietenshow, een dartstoernooi, een bingoavond en een mosselfestijn organiseren”, zei Vanderstraeten nog.