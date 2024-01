Orde van de Ezel verwelkomt Jorn Verledens en Kristof Decock als nieuwe leden in Kuurne

De Orde van de Ezel heeft twee nieuwe aspirant-leden binnen haar gelederen verwelkomd. Nadat Eddy Lafaut, Pol Bouckaert en Patriek Wylin de leeftijd van 70 jaar hadden bereikt en automatisch de status van member – emeritus verkregen, kregen drie nieuwe leden de gelegenheid om toe te treden. Op zondag 14 januari werden uiteindelijk twee van deze drie openstaande plaatsen ingevuld.

Na Alexander Gaillez in 2020 en Bert Verhaeghe in 2022 heeft de Orde opnieuw gekozen voor twee relatief jonge inwoners van Kuurne. De eerste nieuwe aspirant-member is Jorn Verledens, tevens de jongste van de twee. Jorn, geboren in 1986, woont samen met Kelly Despriet in de Ruitersweg. Het stel heeft twee kinderen, Sanne en Tuur. Jorn heeft zijn ervaring opgedaan bij Deloitte, is nu zaakvoerder van ‘Delbeke & Verledens Accountancy’, en staat bekend als een zeer sociaal ingestelde en hardwerkende persoon. Hij is rechtlijnig in zijn ideeën, bedreven met cijfers en heeft al diverse initiatieven genomen in Kuurne, waaronder zijn rol als bestuurslid van Jeugdhuis ’t Molentje en zijn huidige positie als bestuurder van Unizo Kuurne.

Sente opnieuw vertegenwoordigd

De tweede nieuwkomer is Kristof Decock, die dit jaar 40 kaarsjes mag uitblazen en getrouwd is met Ine Desplinter. Hij woont in de Sint-Katriensteenweg. Samen hebben Ine en Kristof drie kinderen, Nette, Ceriel en Odet. Met het emeritaat van Eric Lemey krijgt Sente eindelijk opnieuw vertegenwoordiging binnen de Orde. Kristof is lokaal bekend vanwege zijn betrokkenheid bij de Plus 13-werking, volleybal bij Jong Kuurne en zijn betrokkenheid bij de KSA Leiezonen. Hij en Ine waren ook jarenlang kookouders bij KSA Ambroos en Chiro Kiekeboe Sente.

Kennis om aan toekomst te bouwen

Op professioneel gebied is Kristof programmadirecteur van het MBA-programma bij de Flanders Business School, waar hij tevens het vak ‘Future-oriented thinking’ doceert. Daarnaast is hij als doctoraatsonderzoeker verbonden aan KU Leuven (Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen). Met zijn ervaring als voormalig financieel directeur in een groot West-Vlaams bedrijf en als innovatiemanager bij Living Tomorrow heeft Kristof alle kennis in huis om samen met de Orde van de Ezel aan de toekomst te bouwen.”