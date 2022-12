Orde van de 3 sleutels opent carnavalsseizoen in Tielt

De Tieltse carnavalsvereniging ‘Orde van de 3 sleutels’ heeft de officiële start van het nieuwe carnavalsseizoen gegeven.

Hoewel de vereniging vorig jaar voor het tweede jaar op rij lastminute het volledige carnavalsweekend moest afblazen, bleef de Orde niet bij de pakken zitten. Zo namen ze met succes de organisatie van de rommelmarkt op 15 augustus in de stationsbuurt op zich en haalden ze met de kroegentocht extra werkingsmiddelen op. De Orde is klaar om met het jaarthema Bal Masqué tijdens het weekend van 11 maart veel carnavalsvierders in Tielt te verwelkomen. Kandidaten die een gooi willen doen naar de titel van Sleutelfee 2023 kunnen zich nog steeds melden.

(foto WME)