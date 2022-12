Orde Driekoningen Veurne verwelkomt 10 nieuwe leden: “We kunnen op hen rekenen”

Na de jubileumviering van 50 jaar Orde Driekoningen (O3K) in 2019 stelde de vereniging ook haar werking in vraag. Dat leidde tot de aanpassing van het ‘Handvest’ en de samenstelling van een nieuw bestuur. De nieuwe krijtlijnen die de O3K heeft uitgetekend richten zich vooral op het streven naar meer pariteit in de vertegenwoordiging van Vlaamse en Franse ordeleden. Na de corona-onderbreking werden daarom ineens 10 nieuwe leden geïntroniseerd.

“We hebben gezorgd voor diversiteit: mensen met verschillende competenties, interesses, andere invalshoeken zoals kunst, cultuur, muziek, grafiek, bedrijfswereld, netwerken…”, zegt voorzitter Daniel Leroy. “En vooral ook mensen op wie wij kunnen rekenen.”

Culturele interesse

Als eerste mocht Elisabeth Beddeleem haar medaille in ontvangst nemen. Deze Française behaalde haar molenaarsdiploma in Brugge en is bewaker en gids van een bekende molen. Ze is voormalig voorzitter van de Tastevins – Vignerons de France, ze heeft een voorliefde voor het Vlaamse erfgoed en de Vlaamse taal. Ze is sterk geïnteresseerd in de ontwikkeling en de versterking van de betrekkingen tussen Frans-Vlaanderen en de Westhoek. Bénédicte Deheegher behaalde haar masterdiploma in de rechten en een postgraduaat fiscaal recht.

Ze zette de activiteiten verder van de Gregoriaanse Schola Cum Jubilo na het overlijden van haar vader en is medeorganisator van het Internationaal Gregoriaans Festival van Watou. Bénédicte is erg geïnteresseerd in de uitbouw, het promoten en ondersteunen van culturele activiteiten, aan beide zijden van de grens. Luc De Mey is een enthousiaste organisator met een grote culturele interesse.

Luc studeerde af als licentiaat pedagogische wetenschappen en was directeur van VIVES Kortrijk. Jan Durnez, voormalig burgemeester van Ieper, was ooit lid van de O3K. Nu hij meer vrije tijd heeft, wil hij die tijd in de Orde investeren. Jan was ook docent hoger onderwijs, schepen, gedeputeerde, volksvertegenwoordiger/senator en voorzitter of bestuurder van tal van instellingen/organisaties.

Veurnaar René Essel studeerde Germaanse filologie, verdiepte zich in de gidsencursus afdeling Westhoek, en houdt sinds 2005 minutieus de Cultuuragenda van de Westhoek bij. Hij is lid van de Culturele Raad en gepassioneerd met muziek bezig in tal van koren.

Kunst en geschiedenis

Het zesde nieuwe lid is Fransman Régis Kerckhove. Deze docent kunstonderwijs won ooit de eerste prijs voor tuba in Parijs en is gepensioneerd directeur van het Conservatoire de Dunkerque. Hij heeft een grote belangstelling voor de Westhoek en wil meewerken aan grensoverschrijdende participatieve artistieke uitwisselingen, in het bijzonder voor jongeren.

Het zevende nieuwe lid is Sofie Van Biervliet, master in de grafische vormgeving, grafisch ontwerpster en decoratrice. Zij heeft een brede belangstelling voor kunst, cultuur en esthetiek. Sofie voelt zich aangetrokken tot het dorpsleven en het sociale gebeuren in de Westhoek: het dialect, gezellige dorpscafeetjes… Hilde Vandaele behaalde een masterdiploma publiciteit en fotografie en is freelance vormgever en oprichter van Visual Concepts. Ze heeft haar eigen galerij in Watou.

Ze is organisator en curator van tentoonstellingen over hedendaagse kunst en heeft een uitgesproken interesse voor cultuur en (kunst)geschiedenis. Arnaud Van Robaeys is bedrijvig in het vlas in Hondschoote en ook in de Westhoek, onder meer met zijn winkel in De Panne. Hij is organisator van Le Rando du lin/Vlasrando. Deze geëngageerde ondernemer is ook erg geïnteresseerd in de geschiedenis van zijn regio.

Als 10de lid wordt zaakvoerder/hairdresser Isabelle Verlodt uit Steenkerke verwelkomd. Isabelle pleit voor meer kunst in de dorpen en voor het oprichten van een kunstdorp.