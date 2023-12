Orde Driekoningen verwelkomt zes nieuwe leden: “Willen graag meer diversiteit”

Naar jaarlijkse traditie werden er enkele nieuwe leden opgenomen in de Orde Driekoningen. Zes mensen legden hun eed af. Gastsprekers waren Peter Roose, burgemeester van Veurne, en Christine Gilloots, burgemeester van het Franse Bray-Dunes.

De Orde Driekoningen werd in 1969 gesticht in Wulveringem door enkele idealisten die zich actief wilden engageren om de Westhoek, die tijdens de Eerste Wereldoorlog zwaar was getroffen, weer een boost te geven. Ze bouwden een netwerk uit van vrienden die, wars van elke politieke overtuiging, de streek een duwtje in de rug gaven met grensoverschrijdende sociale, economische, culturele en wetenschappelijke projecten. Na meer dan vijftig jaar besloot het bestuur een nieuwe koers te varen, waarbij men zich richt op meer pariteit in de vertegenwoordiging van Vlaamse en Franse leden.

Voorzitter Daniël Leroy: “Vorig jaar hebben we tien nieuwe leden geïntroniseerd, waarbij we ook zorgden voor meer diversiteit. Het is jammer dat er nu geen Franse nieuwe leden zijn, en dat is te wijten aan de drukke agenda van de mensen die we voor ogen hadden, maar er zijn goede vooruitzichten voor volgend jaar!”

Grensoverschrijdend

Burgemeester Peter Roose, ook voorzitter van de EGTS (Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking), benadrukte hoe belangrijk een grensoverschrijdende samenwerking is. “In 2009 was de EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale een feit, en werden hierbij ook de Franse Staat en de Belgische federale overheid betrokken, wat het opzetten van ambitieuze projecten mogelijk maakt. Enerzijds willen we de bestaande samenwerking versterken dankzij een grensoverschrijdende structuur met een eigen budget en werkingsmiddelen. Anderzijds moet het een signaal zijn naar de Europese autoriteiten dat er wordt nagedacht over een cohesiebeleid en dat deze streek een pioniersrol op zich wil nemen in grensoverschrijdende samenwerking.”

De werking van de EGTS concentreert zich vooral op de arrondissementen Veurne, Diksmuide en Ieper aan Belgische/Vlaamse zijde en een aantal Franse communautés (samen 57 Franse gemeentes). “Belangrijk is het inzetten op sensibilisatie en communicatie om verenigingen, scholen of lokale gemeenschappen te stimuleren om grensoverschrijdend samen te werken. Er werden ook twee vaste werkgroepen geïnstalleerd: één rond mobiliteit en één rond water, die de ambities voorbereiden en dialogeren met het Bureau van de EGTS. Op het vlak van mobiliteit gaat het onder meer om het ontwikkelen van een grensoverschrijdend recreatief fietsknoopnetwerk en nieuwe busverbindingen of de bestaande verbeteren.”

“De recente watersnood illustreert het belang van grensoverschrijdend samenwerken” – burgemeester Peter Roose

De recente overstromingen in het IJzerbekken illustreren de noodzaak aan een grensoverschrijdend luik aan het droogteplan en waterbeheersing, stipte de burgemeester nog aan. “De werkgroep Water begeleidde de studie naar de verbetering van de evacuatie van overtollig water in de grensoverschrijdende zone. Het project Mageteaux beoogt het gevaar voor overstromingen te beperken met een tijdelijke, gedeelde afwatering. Er werd geïnvesteerd in een noodpompgemaal op de Speyevaart en het kanaal Veurne-Duinkerke en een schuifconstructie op de site Quatre Ecluses.”

Zes nieuwe leden

Na de speech van de burgemeester volgde de intronisatie van de zes nieuwe leden van de Orde. Isabelle Keppens uit Adinkerke is actief als verpleegkundige in Villa Rozerood, is docente aan Vives Brugge, en heeft een groot hart voor de Westhoek. Lena Van Slycken uit De Panne was professor aan de UFSIA-UA, was voorzitter van het Centrum voor Didactiek en lid van tal van scholenbestuursorganen. Barones Jennie Vanlerberghe uit Ieper is een geëngageerde auteur, journalist, vrouwenactiviste en het boegbeeld van de Belgische tak van Mothers for Peace. Danny Capon gaf les aan Ter Groene Poorte Brugge, Syntra Westhoek en in het Bakkerijmuseum. Wilfried Delanghe uit Koksijde was onder meer sales- en marketingdirecteur Coca-Cola, directeur in de casino’s Middelkerke en Blankenberge en Kursaal Oostende, en commercieel directeur Euro 2000. Dirk Lievens, tot slot, was schepen voor cultuur, toerisme, erfgoed en vaderlandslievende verenigingen in Roeselare.