Orde Driekoningen verwelkomt drie nieuwe leden na geslaagd proefjaar: “Lokale gebruiken in ere herstellen”

55 jaar nadat de vereniging Orde Driekoningen herberg ‘Het Gemeentehuis’ in Wulveringem oprichtte, kregen drie nieuwe leden tijdens het Feest van de Vriendschap hun officiële ordelint met daarin hun naam gegraveerd. Dat gebeurde traditioneel in Salons Driekoningen.

Via een netwerk van vrienden en gelijkgestemde zielen namen enkele idealisten in 1969 het initiatief om zich in te zetten voor de sociaaleconomische en culturele ontplooiing van de Westhoek aan weerszijden van de ‘schreve’. Ze kochten de herberg ‘Het Gemeentehuis’ in Wulveringem, ze bouwden het pand om tot onthaalcentrum, eethuis en taverne, én herstelden de oorspronkelijke naam Dryconinghen in ere, wat hen inspireerde om hun nieuwe vereniging Orde Driekoningen te dopen.

Daniël Leroy, voorzitter van de Orde Driekoningen, blikte terug op het 50-jarige bestaan in 2019, wat ook een nieuwe doorstart met zich meebracht. “In 2022 hadden wij het over de institutionele samenwerkingen tussen de provincie West-Vlaanderen en les Hauts-de-France. In december 2023 kwamen de grensoverschrijdende samenwerkingen tussen steden aan bod met Christine Gilloots, burgemeester van Bray-Dunes en Peter Roose, burgemeester van Veurne. En werd ook gesproken over de EGTS (Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking). Dit jaar blijven we bijna onder de kerktoren van Wulveringem en hebben we Dr. Véronique Lambert uitgenodigd om ons inzicht te geven in de geschiedenis van het kasteel van Beauvoorde en Arthur Merghelynck.”

Jennie Vanlerberghe

Dan volgde het plechtige moment waarbij Jennie Vanlerberghe uit Ieper (sinds enige tijd ‘barones’) haar ordelint in ontvangst mocht nemen. “Zij heeft haar strepen verdiend op veel terreinen (ook in Afghanistan en in oorlogsgebieden zoals Kroatië en Bosnië), waarbij ze het altijd opneemt voor de rechten van de vrouw”, aldus Daniël Leroy. “Jennie is ook journalist en auteur, voorzitter van Westhoek Vrouwenraad en Moeders voor vrede, en ondervoorzitter van Mothers for Peace. Ze werd voorgedragen door Karel Cambien als eerste peter.”

Dirk Lievens

“Als tweede ‘modellid’ nodig ik Dirk Lievens uit Rumbeke uit. Dirk is jurist, gewezen schepen van cultuur en toerisme Roeselare en een échte duizendpoot die nog heel actief bezig is, met massa’s goeie contacten in Noord-Frankrijk, in het bijzonder in Sercu (Zerkel in het Vlemsch) en die ook waardevolle nieuwe kandidaten aanbrengt. Niemand minder dan onze ere-gouverneur Paul Breyne is zijn peter.”

Danny Capon

“Ons derde nieuwe lid is Danny Capon uit Kortrijk. Hij is oud-leerling van Ter Groene Poorte en ik heb hem vooral gekend als leraar bakkerij en banketbakkerij en als fervent koekjesbakker met échte beuter ut de Westhoek. Hij heeft trouwens een ‘herte van koekebroad’! Maar, Danny was een heel goeie pedagoog en didacticus en geliefd lesgever bij Syntra West (kmo). Hij kwam ook regelmatig demo’s geven in het bakkerijmuseum van Veurne. Hij kent ook goed de streekproducten en de traditionele gebakjes voor Kerstmis, Nieuwjaar en Driekoningen: lukken, vollaards en patakons … Als voorzitter én als peter schenk ik hem zijn welverdiende ordelint!”, zei Leroy enthousiast.

Protocol verderzetten

“Bij deze wil ik nog onderstrepen dat deze drie nieuwe leden een proefjaar achter de rug hebben. Zo konden zij proeven van de ambiance binnen onze vereniging alvorens hun keuze te maken. We zijn van plan van dit protocol ook verder te zetten naar de toekomst toe.”

“We hebben niets tegen Halloween, maar oudere tradities zijn minstens even waardevol”

“Naast onze hoofddoelstelling, namelijk het aanmoedigen van grensoverschrijdende activiteiten en projecten en het stimuleren van de contacten tussen de burgers aan weerszijden van de ‘Schreve’, besteden wij ook graag aandacht aan lokale gebruiken en tradities. Daarbij willen wij ook, onze naam indachtig, aandacht schenken aan het Driekoningenfeest en doen hierbij een oproep om bij onze jongeren het gebruik van al zingend van deur tot deur te gaan met ‘de Sterre’ voorop in eer te houden. Op zich hebben wij niks tegen het vieren van Halloween bijvoorbeeld, maar laten we niet vergeten dat onze oudere tradities minstens even waardevol zijn. Laat hen de warme oproep voor Vrede dan ook maar overal in de Westhoek uitbazuinen”, besluit de voorzitter.