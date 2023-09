Opnieuw wandelpool naar scholen in Hooglede

Sinds 6 september gaat de wekelijkse wandelpool op woensdag terug door voor kinderen die school lopen in De Zonnebloem en Wonderwijs. De gemeente Hooglede wil op die manier werken aan een meer autovrije schoolomgeving en daarnaast is het een leuk initiatief voor de kinderen.

“Verzamelen doen we om 8 uur aan het kappelletje van de Bruggestraat. Vervolgens stappen we richting de Bakkerijstraat waarna we het wandelpad volgen naar de Guido Gezellestraat. We gaan langs de Quirinusparking naar de Kerkstraat waar we oversteken aan de slagerij Hillewaere. Via de Marktplaats trekken we richting Hogestraat. Daarna nemen we het wandelpad tussen Trimard en de Residentie Rabottel om zo naar de ingang te stappen van VBS De Zonnebloem.”

“De aankomst voorzien we om 8.20 uur. Daarna stappen we nog via de Hogestraat naar de Schoolstraat om rond 8.25 uur aan te komen aan Wonderwijs. Kinderen die willen inpikken halfweg de route kunnen zeker aansluiten”, klinkt het bij de vrijwilligers die meestappen. Wie zelf interesse heeft om een traject op te starten, kan contact opnemen met Wouter Dinneweth. (EVG/foto EVG)