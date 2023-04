Opnieuw spaghettiavond bij de Gezinsbond

De Gezinsbond organiseert op zaterdag 22 april zijn traditionele spaghettiavond. De avond kan voor het eerst in vier jaar weer ‘normaal’ doorgaan. De opbrengst gaat integraal naar de werking van de plaatselijke Gezinsbond.

“De vorige drie edities gingen omwille van corona niet of door middel van thuisleveringen door”, weet voorzitter Tine Deconynck. “Dit keer kent onze avond opnieuw zijn gewone verloop. We mikken op 300 eters, wat meteen de maximum capaciteit is van gemeenschapscentrum De Nestel waar onze maaltijd plaatsvindt.” “We bereiden onze maaltijd volledig zelf”, pikt pr-verantwoordelijke Dirk Degryse in. “We hebben gigantische hoeveelheden voor de bereiding van de maaltijd nodig: ruim 50 kg spaghetti, 55 kg gehakt en 30 kg gemalen kaas. We bieden de mensen ook kwaliteit aan. Zo is onze saus een echte volwaardige saus met veel groenten.”

“De opbrengst van de spaghettiavond gaat integraal naar onze werking”, vertelt bestuurslid Rosanne Vanrobaeys. “Het eetfestijn biedt ons de mogelijkheid om de activiteiten op ons jaarprogramma iets goedkoper aan te bieden.”

De spaghettiavond vindt plaats op zaterdag 22 april vanaf 18 uur in gemeenschapscentrum De Nestel in de Vijfwegenstraat 19. Meesmullen kost 14 euro voor wie 13 jaar en ouder is.

Kinderen tussen 6 en 12 jaar betalen 8 euro, terwijl kleuters gratis eten. Er is ook mogelijkheid om aan dezelfde prijs spaghetti met vegetarische saus te eten. Voor wie geen spaghetti lust, is er een boterham met hesp of kaas.

Inschrijven (vóór 18 april) kan via de website van de Gezinsbond: https://westrozebeke.gezinsbond.be. (BCH)