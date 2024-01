Opnieuw oliebollen smullen bij de Margrietestappers

De oliebollentocht van de Margrietestappers uit Lichtervelde vindt plaats op zaterdag 10 februari. De alom bekende wandeltocht met heerlijke oliebollen op het einde, bestaat al sinds de oprichting van de wandelclub in 1991.

“Met het valentijnsweekend is er telkens een traktaat met oliebollen”, vertelt Ingrid Vanneste. “Dat is al zo sinds 1991. De Margrietestappers is de enige wandelclub die dit doet en ieder jaar is het een groot succes. Kwatongen beweren zelfs dat sommige wandelaars alleen voor de oliebollen komen en niet voor de wandeling.”

Wandelkampioenen

Lid worden of zijn van de Margrietestappers betekent niet alleen maar wandelen. De wandelclub huldigt elk jaar de wandelkampioenen. “In alle categorieën is er een kampioen, tijdens het kampioenenfeest worden deze beloond”, zegt Ingrid. “Jaarlijks worden er zes uitstappen georganiseerd met de bus of trein. Daniël Wydooghe kijkt voor wandelarrangementen in het buitenland, in samenwerking met Wandelsport Vlaanderen en Intersoc. Alle medewerkers kregen vorig jaar een fluohesje, dit jaar krijgen ze een moderne polo zodat ze zeker opvallen tijdens de activiteiten.” Vier keer per jaar krijgen leden de uitgave van het stapperskrantje in de bus. “En Roger Roelens zorgt elke maand voor nieuwtjes in een digitale nieuwsbrief.”

Inschrijven wandeltocht

De wandeltocht op 10 februari start aan OC De Schouw (Statiestraat 113). Inschrijven kan tussen 7 en 15 uur. Leden Wandelsport Vlaanderen betalen 1,50 euro, niet-leden 3 euro. Er kan gekozen worden tussen 4, 8, 12, 16 en 23 km. Er is een kleine meerprijs van 0,50 euro voor de oliebollen, Margrietestappers krijgen ze gratis.

“In 2023 ontvingen we 2.292 wandelaars”, zegt Ingrid niet zonder trots. “Enkele jaren geleden verbraken we ons record met 3.000 mensen.” De wandeltochten die dit jaar op de kalender staan, zijn de Houtwaltocht op 18 mei, de Turfhauwetocht op 6 augustus, de veldtocht op 5 oktober en de novembertocht op 15 november.