Opnieuw geen carnavalsstoet in Staden, carnavalsraad organiseert lightversie van Stalaafkescarnaval

De Gemeentelijke Carnavalsraad ziet voor de derde opeenvolgende keer zijn carnavalsweekend in het water vallen. Opnieuw is corona de oorzaak. Omwille van de onzekere evolutie van de coronapandemie werd beslist om een lightversie van de geplande carnavalsvierdaagse te organiseren. De stoet die op zondagnamiddag zou uitgaan, werd alvast geschrapt.

Het Stalaafkescarnaval zou op 22, 23, 24 en 25 april plaatsvinden. De carnavalsraad besliste vorig weekend om een deel van de activiteiten te schrappen en over te schakelen op een lightversie. “Overal in het carnavalswereldje regent het afgelastingen”, weet Carnavalsraadvoorzitter Peter Bervoets. “We hebben uiteindelijk de knoop doorgehakt en beslist om een lightversie van onze geplande carnavalsvierdaagse te organiseren. Die zou eind april plaatsvinden. Niemand weet echter hoe corona tegen dan zal evolueren.”

De openingsdag van het carnaval blijft alvast behouden. Op vrijdag vindt de geplande ‘Nacht van de Prins’ plaats, dat is een fuif met diverse optredens, weliswaar onder de dan geldende coronamaatregelen. “Ook het zaterdagprogramma blijft voor een deel behouden. Op zaterdagvoormiddag is er de officiële overhandiging van de sleutel van de gemeente met de bijhorende receptie”, gaat Peter verder.

Het programma op zaterdagnamiddag wordt geschrapt. Dan zou de officiële opening van de kermis plaatsvinden die ter gelegenheid van carnaval gedurende vier dagen op de Marktplaats zou staan. De kermis werd geschrapt omdat er gevreesd werd dat de foorreizigers niet naar Staden zouden afzakken na de beslissing om de stoet op zondagnamiddag te schrappen. Ook de geplande kroegentocht op zaterdagavond werd afgevoerd.

“De kroegentocht stond open voor iedereen, maar nu is die enkel voor de leden van onze vereniging bedoeld. Uiteraard doen we de kroegen aan onder de dan geldende coronamaatregelen”.

Geen hoop

“Onze Stalaafkesstoet, het hoogtepunt van onze vierdaagse, werd ook geschrapt”, weet Peter. “Niettemin trekken we die namiddag toch de boer op. We gaan met onze carnavalswagen de drie deelgemeenten aandoen zodat de inwoners toch onze wagen kunnen bewonderen waar we zo veel werk en tijd in gestopt hebben.”

“We gaan daarbij alle cafés aandoen en zullen ook steunkaarten aan de man brengen. Ook ‘Houten kop maandag’, de afsluit van het carnaval in de lokale kroegen, werd van het programma afgevoerd.”

De hoop om van de lightversie toch nog een volwaardige carnavalsvierdaagse te maken, is volgens Peter zo goed als onbestaande. “Om ons carnaval te kunnen organiseren, moeten er ook financiële middelen zijn”, aldus de voorzitter.

“Die middelen halen wij onder andere uit onze prinsverkiezing. Die zou op 22 januari plaatsvinden, maar kon omwille van corona ook niet doorgaan. Dat was ook het geval voor ons eetfestijn en onze kroegentocht. Ook de kerstmarkt, waar we van de partij zijn met een standje, ging niet door. Ook halen we inkomsten uit onze deelname aan stoeten. Groepen die deelnemen aan een stoet worden daar immers voor betaald.”

Dat maakt meteen dat er ook geen geld is om de deelnemende groepen aan de stoet te vergoeden. “We wilden al in 2020 voor het eerst een carnavalsweekend met stoet organiseren en zien dit nu voor de derde keer in het water vallen”, aldus Peter. “Onze hoop is nu op 2023 gevestigd. Hopelijk zijn we dan al van corona verlost.”

