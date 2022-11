Opfrissing Maeke-Blydezaal met vernieuwde toog

Vorig jaar vernieuwde het stadsbestuur van Poperinge het sanitair in zaal Maeke-Blyde. Intussen is er ook een nieuwe toog met een nieuwe tapinstallatie en koelcel.

De verlichting van Maeke-Blyde werd aangepakt en alle nooddeuren werden vervangen. “Het stadsbestuur wil de lokale verenigingen zo optimaal ondersteunen”, zegt de bevoegde schepen Klaas Verbeke (CD&V). “We willen alle verenigingen het nodige comfort bieden om activiteiten in de zaal te organiseren. In totaal werd ongeveer 200.000 euro geïnvesteerd om de Maeke-Blydezaal op te waarderen. De Technische Dienst maakte alle ontwerpen en volgde de werken op met verschillende aannemers.”

Keien

De nieuwe bar werd functioneel ingericht. Er is zowel een doorgeeffrigo als een doorgeefluik naar de keuken en een op maat ontworpen kastsysteem voor bierbakken. De bergruimte is voorzien van een volledig uitgeruste keuken. Binnenkort komt er nog een vaatwasmachine. De toog werd gedecoreerd met keien, een knipoog naar de slogan ‘Kei van een stad’.

“Organisatoren kunnen binnenkort kiezen voor een aangepaste verlichting”, aldus nog schepen Klaas Verbeke. “Naast warme pendelarmaturen zit er in de toog aanpasbare ledverlichting. Tijdens de verbouwingswerken aan de bar en de bergruimte, werden ook de nooddeuren vernieuwd. Alle nieuwe deuren zijn voorzien van thermische isolatie. De deuren in de zaal werden geluidswerend uitgevoerd. De nooddeur in de berging is de toegangsdeur voor leveringen en kreeg een elektronisch toegangssysteem.”