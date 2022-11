Openingsweekend GC Gilwe lokt heel veel volk: “Nieuwbouw krijgt vijf sterren”

Het openingsweekend van het nieuw GC in de Wervikstraat in Geluwe lokte zaterdag en zondag alvast veel nieuwsgierigen. “Deze nieuwbouw krijgt van mij alvast vijf sterren”, aldus gewezen voorzitter Mia Vanholme van de Gezinsbond. De meeste reacties waren heel lovend.

In de polyvalente zaal waren er zaterdag heel wat standen van verenigingen. Van Ferm, Femma, het Rode Kruis en de vriendenkring Flössenburg tot Markant, Cultuursmakers, Okra Geluwe en Wervik. Chiro Speratoker bakte Luikse suikerwafels.

“Ik vind het GC Gilwe excellent”, geeft Mia Vanholme van de Gezinsbond aan. “Geluwe beschikt eindelijk over een deftige zaal. We gebruikten vooral de polyvalente zaal in Ter Linde. Bijvoorbeeld voor onze hobbybeurs.” Vier jaar geleden stopte Mia als voorzitter maar een opvolger is er nog altijd niet. “Ik ben momenteel het aanspreekpunt”, zegt ze.

“Corona maakte veel kapot. We kenden nog geen echte doorstart. We zoeken mensen die iets willen organiseren voor gezinnen met kinderen. Ook iemand met kennis van zaken om digitaal te communiceren met onze leden.”

De Dolfijntjes

Zondagvoormiddag was acteur Peter Bulckaen met zijn echtgenote Tine aanwezig. “Ik was van in het begin als lid van de begeleidingscommissie betrokken bij dit project”, zegt Peter. “Het beantwoordt allemaal aan wat ik in de plannen zag.”

“Zaterdagavond tijdens het uitverkocht optreden van De Dolfijntjes was mijn echtgenote hier. Met De Quaghebeurs hadden we in Koekelare twee voorstellingen. Tine vertelde dat het qua klank en akoestiek in de schouwburg dik in orde is.” Op de sociale media Facebook waren er reacties dat het alweer een investering voor Geluwe is. “Ik heb dat ook zien passeren maar laat ons daarmee eens stoppen”, benadrukt de acteur uit Thuis. “Het is niet Geluwe apart en Wervik apart maar Geluwe en Wervik samen.”

En of Peter verlangt om voor eigen volk in de podiumzaal zelf op de planken te staan? “Zal wel zijn”, lacht hij. “Met De Quaghebeurs zijn we hier op zondag 30 april. De voorstelling in de namiddag is zelfs al uitverkocht, zonder al te veel reclame te maken.”

Werk aan de winkel

Zondag liep de polyvalente zaal bomvol voor België-Marokko op groot scherm. De stedelijke seniorenadviesraad trakteerde iedereen met een éclair. Nadien was er een optreden The MG Brothers met Marc Vermeersch en drummer Gino Kesteloot.

Na het openingsweekend is er nog (veel) werk aan de winkel. Zoals de omgevingswerken, aanleg van de parking en het plaatsen van de openbare verlichting. (ED)