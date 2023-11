Open Jazz zet de deuren open

De Komense Open Jazz opent zes avonden lang de deuren. Tijdens Saturnales kunnen zowel leden als niet-leden van de jazzclub kennismaken met alle facetten van vaak minder bekende muzieksoorten.

Open Jazz slaagde de afgelopen jaren erin uit te groeien tot een waar instituut. Zelfs tot ver voorbij de gemeentegrenzen kent de jazzclub een steeds sterker wordende fanclub. “We hebben dan ook nooit een dag met de handrem op gewerkt”, lacht voorzitter Jean-Jacques Vandenbroucke. “We hebben van dag één in het concept geloofd en dat ging niet onopgemerkt voorbij. Ondertussen is de who’s who van de Belgische jazzwereld hier al komen optreden en konden we al meer dan eens Amerikaanse artiesten strikken. Open Jazz is en blijft een unieke plaats in België, waar we die sfeer van in de echte jazzbars uit de States hier willen laten leven.”

Drempelvrees

Tijdens Saturnales worden de deuren dan ook voor iedereen geopend. “Onze club is normaliter enkel open op vrijdagavond en we verwelkomen door de band genomen ook enkel leden. Toch zijn er heel wat andere mensen die ook willen kennismaken met jazz en blues maar hier misschien niet meteen durven binnenstappen. Zes dagen lang kan dat nu probleemloos, waarbij we werk hebben gemaakt van een programmatie die iedereen zal bekoren. We hielden zelfs rekening met kinderen en pasten ook enkele momenten aan voor de allerkleinsten.”

Ook over de naam Saturnales is nagedacht. “We gingen ver terug in de tijd, erg ver zelfs”, sluit de voorzitter af. “Tijdens de Romeinse periode, wanneer de winter in het land was, werd de werkdruk voor de slaven heel wat lichter. Ze kregen toen zelfs de kans om een feest te organiseren. Dat feest kreeg de naam Saturnales. Met de winter die ook hier aan de voordeur staat, leek het ons het ideale moment om een feest te organiseren. Ontsnappen aan de druk van het dagelijkse leven dankzij een stevige portie jazz!” (SR)