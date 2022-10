Open Harten steunt projecten in Rwanda en Chili: “Alle kleine beetjes helpen”

Oktober is missiemaand. Open Harten, vroeger onder de naam Poperingse Missiekring, is in het tweede jaar van hun publieke projectondersteuning aanbeland. Dit jaar ondersteunen ze het project van Watounaar Mariette Kesteman in Chili en pater Hugo Pareyn uit Poperinge met zijn project in Rwanda. Op zaterdag 22 oktober organiseren ze een kaasavond.

“Vorig jaar stonden projecten in Burkina Faso en in Burundi in de kijker. De kaasavond viel bij velen in de smaak en leverde een mooi bedrag op om over de verscheidene projecten te verdelen. Mien De Graeve kreeg voor haar schoolproject in Burkina Faso 450 euro. De steun maakt het mogelijk dat bekwame leerlingen niettegenstaande de benarde financiële situatie toch aan universiteiten of hogescholen kunnen verder studeren. Zo helpt die steun voor een toekomstige duurzame ontwikkeling van het land”, zegt Jan Vanriest van Open Harten.

“Cécile Camerlynck uit Watou kreeg voor haar project in de blindenschool ook 450 euro. Ze was bij het begin van dit jaar in Mushasha, Burundi, waar de school gevestigd is. In de school zijn er een 120-tal blinde kinderen. Het onderkomen van de kinderen is nogal rommelig en vandaar dat er grote nood was aan kasten om kleren en andere spullen te kunnen opbergen. Met de 450 euro heeft zuster Aline Karerwa vier kasten kunnen kopen voor een totale som van 1.280.000 FBu. De projecten van broeder Marc Beddeleem uit Watou en pater Hugo Pareyn in Rwanda kregen elk 150 euro.

Quillahua Home in Chili

Dit jaar worden projecten in Chili en Rwanda gesteund. “Mariette Kesteman uit Watou was gedurende enkele jaren in Chili werkzaam, maar haar hart is daar voor een groot stuk altijd gebleven. Ze ondersteunt wel verder ook met medewerking van Nederlandse broeders ter plaatse haar vaste project van de Fundación Paicaví het Hogar Quillahua”, vertelt Jan.

Christine nam vijf straatkinderen in huis, maar financieel lukt dat niet alleen

“Waarom hebben de meisjes van het Quillahua Home jouw hulp nodig? Omdat ze stille slachtoffers zijn van mishandeling en misbruik door hun ouders. Omdat hun families door drugs en alcohol verwoest zijn. Omdat ze het verdienen om in een beschermde omgeving te leven en op te groeien. Omdat ze, ondanks het lijden dat ze hebben moeten doorstaan, het recht hebben om te streven naar gelukkig zijn. Omdat ze weer in familie en liefde moeten geloven. De staatsbijdrage laat alleen toe om de loonkosten te dekken van het professionele team en de tantes die de meisjes dag en nacht vergezellen. Alle basisbehoeften van voedsel, kleding, gezondheid, onderwijs en recreatie worden grotendeels gedekt door vrijwillige bijdragen.”

Verpleegster in Rwanda

Pater Hugo Pareyn is al meer dan zestig jaar aan het werk in Afrika, onder meer in Congo en Rwanda. “Hij is al op gevorderde leeftijd, maar bruist nog steeds van vitaliteit. Vooral als het gaat om de medemens te kunnen helpen. Zo stelt hij ons zijn nieuwe hulpproject voor van Christine in Kigali. Christine is verpleegster in Kigali, de hoofdstad van Rwanda. Ze is diep gelovig en is als vrijwilligster verbonden met de grote familie van Don Bosco. Ze is niet getrouwd en leeft alleen in haar huis. Alleen is eigenlijk niet juist. Ze heeft immers vijf straatkinderen in haar huis opgenomen. Voor die kinderen heeft ze de zorg op zich genomen. Ze verschaft ze onderdak, eten, kleren, schoolkosten… Ze doet alles wat een ouder de kinderen kan schenken. Nu komt het er voor Christine op aan haar huis zo in te richten om die kinderen op een treffelijke manier te kunnen opvangen en begeleiden”, legt Jan uit. “Pater Hugo heeft haar hulp beloofd. Zo heeft hij Open Harten Poperinge gevraagd of we Christine en die vijf kinderen een helpende hand kunnen reiken. Alle kleine beetjes helpen.”

Kaasavond

De opbrengst van de kaasavond gaat naar deze projecten. De avond gaat door op zaterdag 22 oktober vanaf 18.30 uur in het College, toegang Deken De Bolaan in Poperinge. Kaarten kosten 20 euro voor volwassenen en kinderen jonger dan 12 jaar betalen 15 euro. Overschrijven op rekening BE03 4673 3583 3184. Om 17 uur is er ook een eucharistieviering in de Onze-Lieve-Vrouwekerk.