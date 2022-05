Open Chirozondag bij Chiro Hestia in Kortrijk

Chiro Hestia uit Kortrijk pakte zondag in samenwerking met het gewest en Tranzit Kortrijk uit met een Open Chirozondag. Ook nu nog kunnen nieuwe leden inschrijven.

Chiro Hestia was vroeger in de Vredelaan in Kortrijk gevestigd. Dan verhuisde de groep naar het Groeningeheem en nu zijn hun lokalen in Vtex, aan de Pieter De Conincklaan 23 A in Kortrijk gevestigd.

“We zitten hier wat verdoken en willen ons kenbaar maken in de buurt”, stelt Axelle Vandecasteele (21) uit Stasegem die samen met Jordan Noreillie (21) uit Harelbeke de groepsleiding vormt. “We willen op een spelende manier kennis maken met de kinderen in en buiten de buurt en ook met hun ouders. We hopen ook op een samenwerking met verschillende scholen.”

Hestia

Dit werkjaar is er nog Chiro op zondag tot en met einde juni en van 21 tot 31 juli trekt Chiro Hestia op kamp.

De naam ‘Hestia’ vonden de jongeren tijdens een kampthema over Griekse Goden. “Hestia is de godin van onder meer huisgezin, familie en thuis, en aangezien wij goed onze kinderen kennen en een familiale band hebben, vonden we dat passen bij onze Chiro,” legt Jordan uit.

Chiro Hestia is een kleine Chiro en wil het aantal leden wat optrekken. “Hoe meer leden er komen, hoe meer er zijn die ook vriendjes meebrengen en zo kunnen we groeien. We gaan ook soms op uitwisseling met Chiro Don Bosco.”

Open Chirozondag

Op zondag 8 mei was er een Open Chirozondag. “We wilden het niet te laat op het jaar organiseren: nu kunnen de kinderen en jongeren nog lid worden (uiteraard wordt het lidgeld verrekend en betaal je niet meer voor een volledig jaar) en kunnen ze nog een aantal ‘gewone Chirozondagen’ meemaken en natuurlijk meegaan op kamp als ze dat wensen. We zagen verschillende nieuwe gezichten”, zegt leidster Sissi Van den Bogaerde (22).

Kinderen vanaf het eerste leerjaar en jongeren die er zondag niet konden bijzijn, zijn zeker nog welkom in V-Tex op één van de komende zondagen vanaf 14 uur. “Ze kunnen eens de werking meemaken.”

(EDB)