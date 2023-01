Opbrengst ‘Rozebeke Open’ naar goede doel

Ook in Oostrozebeke leeft de dartsport enorm. Wat vijf jaar terug klein begon in de cafetaria van de sporthal, is uitgegroeid tot een sterke club van ruim 40 leden.

Triple 20 Riverside blijft volgens voorzitter Stefaan Devos groeien, waardoor de beschikbare ruimte stilaan te krap wordt. Er wordt wekelijks getraind op woensdag en op vrijdag volgen de interclubwedstrijden. Op 3 juli werd het eerste tornooi Rozebeke Open georganiseerd. Er kwamen 176 deelnemers opdagen. De winst van het tornooi zou de club wegschenken aan een goed doel.

Dat gebeurde tijdens de nieuwjaarsreceptie voor alle medewerkers aan het tornooi. Zo werd een cheque van 300 euro geschonken aan G-darts. Een cheque van 700 euro werd geschonken aan Melvin en Sharon voor de behandeling van hun zieke kindje Louise in Zwitserland. Op de foto zien we het bestuur van de club met Kenny Beke, Dries Allaert, Davy Vandenberghe, Dave Kerwijn, Manu Vandenberghe, Stefaan Devos en wereldkampioenen G-darts Chloë Francq.

(CLY/foto CLY)