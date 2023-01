Op pad met valentijnstractorparade

De Landelijke Gilde Pervijze organiseert een valentijnstractorparade. “Op vrijdag 10 februari starten we met zoveel mogelijk verlichte en versierde tractoren aan Transport Maes in de Molenstraat 14 in Pervijze. Het wordt een rondrit over een parcours van 13 kilometer.”

“We doen een warme oproep om zoveel mogelijk met de tractor te komen deelnemen”, vertelt Gaby Verstraete van de Landelijke Gilde. “Naast tractoren hopen we ook dat de toeschouwers langs het parcours talrijk aanwezig zullen zijn. Het is een gratis spektakel dat zeker de moeite waard zal zijn.” Het parcours loopt zowel langs landelijke als grote wegen. “We starten en eindigen aan Transport Maes. Vandaar vertrekken we aan een snelheid van maximum 20 km/u richting Veurne, Pervijze, Oostkerke, Lettenburg, Dodengang, Viconia, Stuivekenskerke, Schoorbakke en terug naar Pervijze”, vertelt Marcel Veryser.

Pop-up bar

“We vertrekken stipt om 20 uur, verzamelen doen we vooraf bij Transport Maes. Van de deelnemers wordt dus zeker verwacht dat hun tractor in het thema Valentijn versierd is. Vanaf 19 uur kan men voor een hapje en een drankje terecht in de pop-up bar bij Transport Maes, die zeker tot in de late uurtjes openblijft”, zegt Jakline Lorteeuw. Wie gratis met een versierde tractor wil meerijden, kan zich hiervoor inschrijven bij: Gaby Verstraete (0499 46 77 22), Marcel Veryser (0475 73 53 40 en marcel.veryser@telenet.be) en Bart Segaert (0496 68 64 79 en bart.segaert@belgacom.net). Deelname is gratis. (ACK)