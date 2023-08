Op en top KLJ-sfeer op 30ste editie van Landjuweel in Lichtervelde

Het tweejaarlijks nationaal sportfeest Landjuweel, georganiseerd door KLJ Lichtervelde, eindigde zondag om 18 uur. Van vrijdag tot zondag was de weide in de Ketelbuiserstraat drukbevolkt met KLJ’ers die er een spetterend, programmavullend weekend beleefden.

Vrijdagavond kwamen de eerste KLJ’ers toe. “Alle afdelingen die op de camping bleven slapen, amuseerden zich ’s avonds op de fuif. Er waren zo’n 500 mensen aanwezig, wat het een toffe fuif maakte, niet te groot maar ook niet te klein. Op zaterdagavond hadden we ongeveer 1.000 mensen die aanschoven voor stoofvlees met frieten, waarna de Lovebirds de avond afsloten met een optreden dat voor de nodige ambiance zorgde”, vertelt Ina Desplenter, woordvoerder van KLJ Lichtervelde. “Tijdens de dag vertrokken er drie groepen, de één naar Plopsaland, de andere groep ging een dagje naar zee in Oostende om te relaxen en de derde groep deed zand- en zeesporten in Outsider Coast Westende.”

Zondag hoogdag

“Het hoogtepunt van het weekend was de sportcompetitie op zondag, waar 59 afdelingen vanuit heel Vlaanderen aan mee deden, vier daarvan kwamen uit Limburg. Er is hier geen algemene winnaar, die zijn verdeeld over de verschillende disciplines. De vijf KLJ-sporten zijn touwtrekken, piramide bouwen, dansen, vendelen en wimpelen. Binnen deze vijf sporten zitten er onderverdelingen zodat je aan zo’n 25 disciplines komt”, legt Ina uit.

Gezellige drukte

Veel KLJ-sfeer en een gezellige drukte. Moe maar tevreden zijn ze bij KLJ Lichtervelde. “Het publiek, dat voornamelijk uit Lichterveldenaren bestond, was vooral onder de indruk van het vendelen”, zegt Ina. “Ik hoorde vaak de opmerking dat dat er spectaculair uitzag. Die grote vlaggen met een zwaar gewicht aan die de mannen soepel door de lucht laten zwaaien. Benjamin Dalle, Vlaams minister van Jeugd, kwam langs en was onder de indruk van de sportdisciplines. Hij probeerde zelf even het vendelen uit”, lacht Ina. “Voor KLJ Lichtervelde was het hoogtepunt de openingsshow, het moment voor ons om te stralen en te tonen wie we zijn.”