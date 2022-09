Op 24 en 25 september opnieuw fiets- en wandeltweedaagse aan ’t Rhodesgoed in Kachtem

De Wandelende Pekkers en de Emelgemse Wielervrienden organiseren op 24 en 25 september opnieuw een fiets- en wandeltweedaagse.

De start op de unieke locatie en de goede uitgepijlde tochten zorgen ervoor dat weer duizenden fiets- en wandelliefhebbers zullen afzakken naar Kachtem. “En ook het feit dat we deelnemers heel wat in return bieden. Bij start, aankomst en daartussen op de bevoorrading worden ze verwend. Voor ze starten kunnen ze een koffie nuttigen, onderweg krijgt iedereen een stuk fruit, een koek of een taartje en aan de aankomst kunnen ze genieten van Filou en van een pak friet. Dat kunnen we uiteraard alleen maar omdat we ook heel wat gulle sponsors hebben.”

De Emelgemse Wielervrienden en de Wandelende Pekkers zijn twee verwante clubs, die ook samen de Filou Classic organiseren. Dit jaar was die Filou Classic een groot succes. “We hadden er op één dag meer dan 4.000 deelnemers. En als het weer wat meezit, dan zullen we dat ook met deze tweedaagse kunnen herhalen”, zeggen de broers Dieter en Gunter Devoldere die samen met Koen Vandenberghe, Dimitri Deflo en Bart Goethals de organisatie dragen.

De tweedaagse is aan de vierde editie toe, maar corona en slecht weer vormden al eens de spelbreker. “We mikken voluit op veel voorinschrijvingen, omdat we dan zo ook kunnen bepalen hoeveel deelnemers we exact mogen verwachten. Daarom verloten we onder de mensen die vooraf inschrijven 50 prijzen.”

Weide voor 800 wagens

Om het vele volk een plaatsje te geven stelt een landbouwer een weide ter beschikking. “Daar kunnen 800 wagens staan, en die parkeerplaatsen hebben we nodig. Op de parking van het Rhodesgoed zelf staat onze tent. Daar kunnen de mensen nagenieten en napraten terwijl ze genieten van hun Filou en de frietjes. ‘De Coureurs’ komen opnieuw optreden en voor wat ambiance zorgen.”

Qua afstanden is er voor elk wat wils, zo is er een gezinsfietstocht, maar kunnen getrainde fietsers ook kiezen voor de 125 km. Alles was tussenin zit is ook mogelijk. Fietsen kan dus over 20, 30, 45, 85 en 125 km, wandelen kan over 5, 10, 15, 20, 25, 35 en 42 km. “Het mikken op een event vol sport en beleving en dat in een prachtige omgeving. De voorinschrijfprijs bedraagt 5 euro en dat is weinig als je ziet wat je er allemaal voor terug krijgt.”